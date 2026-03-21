İYİ Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma - Son Dakika
İYİ Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

21.03.2026 16:17
İYİ Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında 15 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı.

İYİ Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında 15 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda sırasıyla, DEVA Partisi, BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, AK Parti, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Demokratik Sol Parti (DSP), Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi, İYİ Parti'ye ziyarette bulundu.

Partinin Genel Merkezi'nde konukları, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri İsmail Yücel ve Fatma Gülümser Birol ile İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Egemen Güner ağırladı.

Partiye ilk olarak, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca başkanlığındaki heyet bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesinin ardından Koca, ramazanın bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle coşkulu, heyecanlı ve mutlu geçmediğini ancak bayramın farklı görüşe sahip siyasi partilerin bir araya gelmesiyle Türk milletinin birlik ve beraberliğinin daha çok hissedilmesi adına müstesna günler olduğunu söyledi.

Karaca da Türkiye'de ve dünyada daha barışçıl ve huzur dolu ortamlarda bayramların karşılanmasını dileyerek, İYİ Partinin gerçekleştirilen 4. Olağan Kurultayı'nın??????? hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra, sırasıyla BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki heyet, Anahtar Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Sedat Yalçın başkanlığındaki heyet, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca başkanlığındaki heyet, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş başkanlığındaki heyet, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

CHP heyetinin ziyareti

Bayramlaşma programı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan'ın başkanlığını yaptığı heyetin ziyaretiyle devam etti.

Özcan, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunmaktan memnun olduklarını dile getirerek, "Kendimizi, kendimizin yerinde gibi hissediyoruz. Burası bizim için öyle bir yer." dedi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyleyen Özcan, uluslararası konjonktürün ülkeyi başka bir yere doğru savurduğunu, bu savrulmaya karşı güvenlik perspektifini öne alan, ülkenin güvenliğini her şeyin önüne koyan bir yaklaşımla meseleye bakılması gerektiğini ifade etti.

Hem çevredeki büyük tehditlere karşı içerde ve dışarda Türkiye'nin güvenliğini korumak hem de ülkeyi daha bereketli, huzurlu ve yaşanabilir bir yere getirmek için kardeşlik, dostluk ve birlik ruhuna ihtiyaç olduğunu aktaran Özcan, "Bunun da yolunun demokrasi cephesinden geçtiğini düşünüyorum. Tam da bu çerçevede memleketin kadim sorunlarına karşı yapıcı bir tutumda bulunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan bu kadim sorunlardan bir tanesi Kürt sorunudur, bir tanesi Alevi sorunudur, bir tanesi memleketteki yokluk, yoksulluk sorunudur. Bütün bu meselelerde bütün demokratlar olarak hakkını talep eden tarafta olmayı çok önemsiyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koca da Ramazan Bayramı'nı bir önceki bayramlara göre buruk yaşadıklarını kaydetti.

Dünyadaki gelişmelere değinen Koca, "Bölgemizde yaşanan güvenlik tehlikeleri ortadadır. Bizim istediğimiz şey şudur, 'milli cephe' vurgusu çok müstesna kıymetli bir vurgudur. Ancak 'milli cephe' noktasındaki hassasiyet terörle müzakereyle değil, mücadeleyle ortaya konulmalıdır. Demokrasi, farklılıkların bu yönetim noktasında ortaya güç verdiği çok müstesna bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimizin ortak tek bir amacı var, ülkemize hizmet etmek"

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programı, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyetin ziyaretiyle sürdü.

Kurt, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezi'nin bayram tebriklerini ileterek başladı.

Bayramları bayram tadında geçirmenin çok önemli olduğunu, hiçbir ülkenin ve milletin devletsiz olmaması gerektiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve devletimize sahip çıkmamız, dört elle sarılmamız lazım. Bir ateş çemberinden geçiyoruz. Güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde ciddi büyük savaşlar yaşanıyor. Bu savaşların ülkemize sıçramaması, 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için hep birlikte ülkemize hizmet ederek onurlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir insan aynı düşüncede olamaz zaten, her partinin kendine göre bir politikası var ama hepimiz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin ortak tek bir amacı var, ülkemize hizmet etmek. İYİ Parti ailesi de, AK Parti ailesi de, diğer partiler de ülkesine hizmet etmek istiyor. Herkes kendi muvacehesinden???????, kendi cephesinden ülkesine hizmet etmek istiyor. Biz de bu anlamda herkese, her kesime saygı duyuyoruz." dedi."

Koca da Türkiye'de gelecek bayramları birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, demokrasinin ve adaletin hakim olduğu bir ortamda geçirmek istediklerini belirtti.

Hassasiyetlerinin ülke noktasında birçok siyasi partiyle aynı olduğunu dile getiren Koca, "Genel Başkanımızın ifadesiyle 86 milyonu bir ve beraber görüyoruz, kimseyi kimseden ayırmıyoruz. Kucaklayan, kardeşlikle, kavga etmeyen, geçmiş dönemlerde arzu ettiğimiz gibi kavga dilinin değil, kardeşlik dilinin hakim olduğu, bölgesinde güçlü, lider ülke Türkiye'nin olduğu, Avrupa ülkeleri arasında fark yaratan, bu farkı vatandaşlarına hissettirdiği refahla ortaya koyan bir Türkiye arzumuz var." diye konuştu.

Daha sonra İYİ Parti'deki bayramlaşma programı, sırasıyla Milli Yol Partisi ve Gelecek Partisi, Zafer Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisinden oluşan heyetlerin ziyaretleriyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma - Son Dakika

SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma - Son Dakika
