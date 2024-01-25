İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Seçim Çalışmalarına Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmalarına Fatih Camii'nde sabah namazı kılarak başladı. Kavuncu, "Tek odağımız İstanbul olacak. İki kutup arasına sıkıştırılmış Türkiye 'de beyefendice, nezaketle, belden aşağı vurmadan ve sadece halkı, milleti öncelik alan bir kampanya nasıl yapılır biz bunu göstereceğiz. Kimseyi sokmadan, kimseye dil uzatmadan, kimseyi hırpalamadan, kimsenin özel hayatına dil uzatmadan tek önceliğimizin İstanbul ve İstanbul halkı olan bir seçim kampanyası göstereceğiz. Milletimizin gönlüne girmeye çalışacağız. Bu bir mücadeledir, bu bir niyettir. Niyet iyi olduktan sonra sonuçta elbette iyi gelecektir. Sonucun elbette siyasette büyüklüğü önemlidir. Biz insanımızın mutluluğu için yola çıktık. Bunun da sonucu eminim iyi, güzel ve etkili olacak" dedi.

"TEK ODAĞIMIZ İSTANBUL OLACAK"

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmalarına Fatih'te başladı. Fatih Camii'nde sabah namazını kılan Kavuncu, ardından Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında Fatih esnafıyla bir araya gelen Kavuncu, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına ikramda bulundu. Seçim çalışmalarının ilk gününde açıklamalarda bulunan Buğra Kavuncu, "Siyasette rekabet millete fayda getirir. Siyasette rekabet o kente, o ülkeye bereket getirir, fayda getirir. Biz de bu anlayışla yola çıktık. Fatih'ten yola çıktık. Fatih'in şehri İstanbul, 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal'in şehri, asıl İstanbul burası. Onun için biz de seçim çalışmalarımıza burada sabah namazı kılarak başladık. Bugün sahaya çıkacağız, milletimizi dinleyeceğiz. Seçim kampanyamıza başlamış olduk. İstanbul'umuza, vatana, millete hayırlı olsun. Projelerimizi çalışıyoruz. Ben 5 yıl İstanbul İl Başkanlığı yaptım. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hep sahadaydık. Son 5 yılda benim kadar İstanbul'un sokak ve mahallelerinde dolaşan başka biri yoktur. Anlat İstanbul projemiz vardı, onu bitirdik. İki Yaka İstanbul projesine başladık. 100 binin üzerinde insana temas ettik. Bu projelerden topladığımız çok ciddi veriler var. İstanbul'un trafik probleminden tutun, otopark sıkıntısına kadar, sadece yerelde değil genel siyaseti de ilgilendiren kontrolsüz göç ve geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan sığınmacıların düzensiz bir şekilde dolaşmasına kadar birçok konuya vakıfız. Bizim tek odağımız İstanbul, tek odağımız İstanbul olacak. İstanbul dışında hiçbir odağımız olmayacak" dedi.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Milleti öne alan bir seçim kampanyası hedeflediklerini vurgulayan Kavuncu, "Benim geçirdiğim 6 aylık teşkilat başkanlığı döneminde yoğun olarak Türkiye'nin diğer kentlerinden biz Yerel Yönetimler Başkanlığı'mıza veri olması açısından bir takım bilgiler toplamıştık. Çok enteresan sonuçlar çıktı. Bugün Türkiye'nin yaşadığı ekonomik problemlerin de su yüzüne çıkartan birçok sıkıntıyla karşılaştık. İçme suyuna erişim konusunda çok ciddi sıkıntılar ve talep var. Bunu sadece İstanbul değil Türkiye'nin dört bir yanından elde ettiğimiz verilere dayanarak söylüyorum. Doktor problemi var. Birçok şehirde, birçok kentte şehir hastaneleri var ama ciddi şekilde doktor sıkıntısı çekiliyor. Bu problemler genel problemler. Bizim de tek odağımız var; İstanbul. İstanbul'a odaklanacağız, İstanbul'u konuşacağız. Her gün sabah yollara çıkacağız. İlçelerdeki adaylarımızla dolaşacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Kampanya dönemi huzur içinde geçsin. İki kutup arasına sıkıştırılmış Türkiye'de beyefendice, nezaketle, belden aşağı vurmadan ve sadece halkı, milleti öncelik alan bir kampanya nasıl yapılır biz bunu göstereceğiz. Kimseyi sokmadan, kimseye dil uzatmadan, kimseyi hırpalamadan, kimsenin özel hayatına dil uzatmadan tek önceliğimizin İstanbul ve İstanbul halkı olan bir seçim kampanyası göstereceğiz. Milletimizin gönlüne girmeye çalışacağız. Bu bir mücadeledir, bu bir niyettir. Niyet iyi olduktan sonra sonuçta elbette iyi gelecektir. Sonucun elbette siyasette büyüklüğü önemlidir. Biz insanımızın mutluluğu için yola çıktık. Bunun da sonucu eminim iyi, güzel ve etkili olacak" diye konuştu.