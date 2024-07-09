İYİ Parti'nin TÜİK Enflasyon Verileri Önerisi Reddedildi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "TÜİK trafından açıklanan enflasyon verileriyle diğer kuruluşların enflasyon verilerindeki farklılıkların sebeplerinin incelenmesi"ne ilişkin grup önerisi reddedildi. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "İktidar, enflasyonu düşük gösterebilmek için TÜİK'in bağımsızlığı ve objektifliğini ortadan kaldırmıştır. TÜİK'i düzeltmeden ekonomiyi düzeltmek mümkün değildir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin "TÜİK trafından açıklanan enflasyon verileriyle diğer kuruluşların eflasyon verilerindeki farklılıkların sebeplerinin incelenmesi"ne ilişkin grup önerisi reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, şunları söyledi:

"İktidar, ekonomi bilimiyle çok da bağdaşmayan söylemlerini 23 Eylül 2021 tarihinde politika faizini indirmeye başlayarak gerçekleştirmiştir. O tarihten itibaren de Türk Lirası benzeri görülmemiş bir şekilde değer kaybetmiş ve enflasyon oranları astronomik şekilde artmıştır. Aradan geçen 3 yılda varlık fiyatlarıyla mal ve hizmet fiyatlarında dehşetengiz artışlar yaşanmıştır. Gelir eşitsizliği artmış, orta sınıf bitirilmiş, Türkiye sadece zenginler ve fakirlerden müteşekkil bir ülke haline getirilmiştir.

İktidar, bilerek ve isteyerek yükselttiği enflasyonu düşük gösterebilmek için TÜİK'in bağımsızlığı, kurumsal tecrübesini ve objektifliğini ortadan kaldırmıştır. TÜİK'in enflasyon verileriyle, aylık ve yıllık olarak mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimleri ölçen İstanbul Ticaret Odası ve Enflasyon Araştırma Grubu tarafından açıklanan veriler arasında makas gittikçe açılmıştır. TÜİK ise gelen tüm eleştirelere kulağını tıkamış, enflasyon oranını açıklarken kullandığı ve 2012-2022 yılları arasında yayınladığı madde fiyatlarını açıklamaktan imtina eder hale gelmiştir. Gelinen aşamada Türkiye'de hiçbir mal ve değerini tespit edebilme imkanı. Neticede bugün piyasada tam bir fiyat anarşisi yaşanmaktadır. TÜİK'i düzeltmeden ekonomiyi düzeltmek mümkün değildir."

"TÜİK, kendi kuruluş kanununu ihlal etmekte"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, İYİ Parti'nin grup önerisine ilişkin şöyle konuştu:

"Aslında enflasyon çözümü mümkün olan bir sorundur ama hükümet yetkilileri enflasyonu ekonomi ve finans biliminin verilerine göre gerçekçi bir perspektifle çözmek yerine ya yasaklara başvurmakta ya da en iyi bildiği yöntemi yani algı yönetimi yöntemini uygulamakta. Bunda da çok ciddi başarı elde etmektedir. TÜİK'in kuruluş kanunun 4. maddesine baktığımızda çalışma ilkeleri arasında; 'Güvenilirlik, tarafsızlık, şeffaflık, gerçekçilik, güncellik' kavramlarına yer verildiğini görüyoruz. Haliyle TÜİK, kendi kuruluş kanununu ihlal etmektedir."

"Geçim olmazsa en kısa sürede seçim olacağına inanıyoruz"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TÜİK'in ölçümlerine dair şunları dile getirdi:

"TÜİK, enflasyonu ölçmeye değil, 'Maaş zamlarını nasıl en asgaride tutarım' diye başarmaya yarıyor. Bir enflasyon sepeti ayarlıyor, içine ne attığı belli değil. Daha düne kadar deve etinin fiyatını, pinpon topunun fiyat artışını ölçüyordu. Bununla ilgili enflasyon oranlarını açıklıyordu. Şimdi işi daha da ilerletmişler. 113 TL'ye zeytinyağı, 70 TL'ye de ekmek arası et döner bulmuşlar. Enflasyonu öğrenmek istiyorsanız gidin emeklilere sorun.

Enflasyon oranlarını, 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyenlere soralım. Mart 2021'i hatırlatalım. Politika fazinin 19 olduğunu, enflasyonun 17 olduğunu, dolar kurunun 8.30, mazot fiyatının 6 TL olduğunu hatırlatalım. 19 puandan 15 puana düşmeyle başlayan faiz indirimlerinden bugüne önüne geçilemeyen dolar kuru artışları, mazot fiyatları artışlarıyla bizi karşı karşıya bıraktı. TÜİK'in açıkladığı yalan enflasyon rakamlarına güvenmiyoruz, halkın yaşadığı gerçek enflasyona güveniyoruz. Geçim olmazsa en kısa sürede seçim olacağına inanıyoruz."