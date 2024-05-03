İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Can Atalay\'ın odasına yerleşti

(ANKARA) - Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Atalay'ın TBMM'deki odasına Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta yerleşti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı 30 Ocak 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından TBMM'deki odası da boşaltıldı. Atalay'ın odası, kurultay sürecinin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya verildi.
İYİ Parti genel başkanlık seçimlerinde Erhan Usta'nın desteklediği aday Koray Aydın seçimleri kaybetmiş, bunun üzerine Usta, 29 Nisan'da başka bir adaya destek açıkladıktan sonra göreve devam etmenin siyasi nezakete uygun olmayacağını belirterek Grup Başkanvekilliğinden istifa etmişti.
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