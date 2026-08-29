Buğra Kavuncu: "Şantaj ve tehdit siyasetin yeni normali mi? Millete hizmette yarışalım fakat adil yarışalım"

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, iktidarın İYİ Parti'nin Koyulhisar Belediyesi'ni kamunun verdiği destekleri engelleyerek bezdirdiğini belirterek, "Sivas'taki bir ilçe belediyesini bile kafasına bu kadar takan zihniyet tek parti zihniyeti değil midir? Şantaj ve tehdit siyasetin yeni normali mi? Millete hizmette yarışalım fakat adil yarışalım" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İktidar İYİ Parti'nin Koyulhisar Belediyesi'ni nasıl bezdirdi? İşte size bir parti devletinin, şantajın, tehdidin özeti... Belediyenin SGK borçları için vermiş olduğu arsaları farklı farklı sebeplerle borca istinaden onaylamadılar ve yapılandırma politikası ile yüksek faize zorladılar. Belediyenin işletmesinde olan öğrenci yurdunu belediyeden alıp Sivas Valiliği aracılığıyla taşeron firmasına devrettiler ve belediyeye gelen kaynağı kestiler.

Burada çalışan 12 personelin çalışmasını devam ettirmeyerek belediyeye maaş yükü bindirdiler. Kamunun ve diğer kurumlarının sağlamış olduğu destekleri engellediler. Asfalt, karayolu, bakım vb. işlerin hepsini durdurdular. Böyle bir siyaset düzeni olabilir mi? Sivas'taki bir ilçe belediyesini bile kafasına bu kadar takan zihniyet tek parti zihniyeti değil midir? Şantaj ve tehdit siyasetin yeni normali mi? Millete hizmette yarışalım fakat adil yarışalım!"