İyi Partili Kavuncu'dan Belediye Başkanı ve Vekil Transferlerine Tepki: "Bir Siyasi Etik, ve Ahlak Yasası Düzenlemesi Gündeme Alınmalı"

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Bir siyasi partiden seçilmiş belediye başkanı ya da milletvekilinin, kendisine oy veren seçmenin iradesine saygı göstermek gibi bir mecburiyeti vardır. Siz oyu aldıktan başka bir siyasi partiye ciro edemezsiniz. Siyasete ve siyasetçilere olan güvenin her geçen gün aşındığı bir ortamda, bunlar da bütün ciddiyeti ve inandırıcılığı ortadan kaldırıyor. Üzerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de sadece artı bire odaklanan bir anlayış, siyasi ihtirasları ve hırsları da arkasına alıp, çok büyük bir etik ve ahlak sorunu doğuruyor. Bu sebeple yapılması gereken, bir siyasi etik, siyasi ahlak yasası düzenlemesinin gündeme alınmasıdır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Partimiz, asla insanların kılık kıyafetlerine göre ayrımcılığa maruz kalacağı yer değildir"

Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik hakarete parti olarak gerekli tepkinin verildiğini belirterek, bu konunun bir siyasi ranta dönüştürüldüğü belirtti. Kavuncu, "Bu sözlerin sahibi hakkında ivedilikle gerekli işlemlerin yapılması talimatını veren Genel Başkanımız, Belediye Başkanımızıda telefonla aradılar ve üzüntülerini ifade ettiler. Perşembe günü de kendilerini ziyaret ederek, yaşanan hadiselerden dolayı duyduğu üzüntüyü ve en derin saygılarını bizzat kendileri iletecekler. İYİ Parti Türk milletinini sinesinden çıkmış, bin bir emekle zahmetle fedekarlıkla kurulmuştur. Partimiz, asla insanların kılık kıyafetlerine göre ayrımcılığa maruz kalacağı ya da alaya alınacağı bir parti değildir" dedi.

"En başta Türkiye, bir şiddet sarmalıyla karşı karşıya"

İYİ Partili Kavuncu, TÜVTÜRK'te bir polisin hayatını kaybettiği olaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta, Ankara'daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda, polis memuru Melih Okan Keskin'i, istasyonda çalışan şahısların saldırısı sonucu kaybettik. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz. Geride acılı eşi ve 2 küçük çocuğu kaldı... En başta Türkiye, bir şiddet sarmalıyla karşı karşıya. Trafikte, sokakta, restoranda, bankada, iş yerinde, her yerde korkunç bir şiddet sarmalı var. Bu şiddet sarmalı birbirini besliyor, sosyal medyada yayılıyor ve belli periyotlarla sürekli infialler meydana geliyor. Düşünün trafikteki bu gerilimi engellemek için yasal düzenleme yapıldı ve aracından inenlere ağır yaptırımlar geldi. Mesele bununla da sınırlı değil İYİ Parti olarak hep söyledik, bu şiddet meselesinin, işte cezasızlık ve sürekli aflar olsun, sosyal ve ekonomik temel problemler olsun birçok altyapısı ve arka planı var. Bir kere Türkiye bunu çözmek zorunda."

"Siz vatandaşa yaşam hakkı tanımıyorsunuz ki"

Vatandaşın talebi burada çok net, vatandaş düzgün hizmet almak istiyor. Ama düzgün hizmeti bir tarafa bırakın vatandaş herhangi bir yerde öldürülmek istemiyor. İfadeyi kullanırken bile zorlanıyorum ama bugünün Türkiyesinde maalesef durum bu. En temel insani güdülerden olan korku, bu ülkede, bu iktidar eliyle normalleştirildi. Vatandaş korkar oldu ya her şeyden. Konuşuyor, iktidar baskısından korkuyor. Dışarı çıkıyor, öldürülme tehdidinden korkuyor. Eve geliyor, 'Bu ayı nasıl çıkaracağız, çocuklara nasıl yeteceğiz' korkusunu yaşıyor. Siz vatandaşa yaşam hakkı tanımıyorsunuz ki. Adamlar o kadar pervasız ki başkentte bir polis memurunu şiddet uygulayarak ve darbederek maalesef öldürüyorlar."

"Çözüm; bir siyasi etik ve ahlak yasası düzenlemesinin gündeme alınmasıdır"

Parti değiştirme ve seçildiği partiden istifa etme süreçlerini de değerlendiren Kavuncu, "Bir siyasi partiden seçilmiş belediye başkanı ya da milletvekilinin, kendisine oy veren seçmenin iradesine saygı göstermek gibi bir mecburiyeti vardır. Siz oyu aldıktan, o makamı da işgal ettikten sonra; o sevgiyi ve oyu, başka bir siyasi partiye ciro edemezsiniz. Böyle bir durum olamaz, bu kabul edilemez. Çok net ifade edelim; kimse gidişini meşrulaştırmasın, geçmiş hatalarını da kapatmaya çalışmasın. Bu etik ve siyaset ahlakı açısından sorunlu bir durumu gündeme getirir. Maalesef, siyaset kurumuna da ciddi ölçüde zarar veren bir durum bu yaşadıklarımız. Siyasete ve siyasetçilere olan güvenin her geçen gün aşındığı, vatandaşın haklı eleştirilerine yol açan gelişmelerin yaşandığı bir ortamda, bunlar da bütün ciddiyeti ve inandırıcılığı ortadan kaldırıyor. Üzerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de sadece artı bire odaklanan bir anlayış, siyasi ihtirasları ve hırsları da arkasına alıp, çok büyük bir etik ve ahlak sorunu doğuruyor. Bu sebeple yapılması gereken, İYİ Parti olarak bunu net şekilde ifade ediyoruz, bir siyasi etik, siyasi ahlak yasası düzenlemesinin gündeme alınmasıdır. İYİ Parti, böyle bir düzenlemeyi değerlendirmeye ve konuşmaya hazırdır."