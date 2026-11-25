Haber: Hilal Acar

(TBMM) - İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına değinerek, "Bu mesele yalnızca işçinin değil, üreticinin de meselesidir. Mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyeleri, elçi ücretleri ve ulaşım bedelleri her yıl hasat dönemi başlamadan önce ilgili bakanlıkların koordinasyonunda belirlenmeli ve kamuoyuna ilan edilmelidir" dedi. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da son 10 yılda taze ve soğutulmuş sığır eti ithalatının yüzde 1131 dondurulmuş sığır eti ithalatının yüzde 130 canlı sığır ve manda ithalatının ise yüzde 102 arttığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde en fazla hayvan ithal eden bakanısınız" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, zeytin, limon, mandalina, elma, çeltik, fındık ve fıstık üreticilerinin düşük alım fiyatları ve yüksek maliyetler nedeniyle zarar ettiğini savunarak, bu durumun çiftçileri borçlanmaya ve üretim alanlarını daraltmaya yönelttiğini söyledi. Üreticilerin zarar etmesinin ağaçların sökülmesi ve tarımsal üretimin azalması riskini beraberinde getirdiğine dikkati çeken Kocamaz, bunun kırsal ekonomi, gıda arzı ve tüketici fiyatları üzerinde de etkili olabileceğini dile getirdi.