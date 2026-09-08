İYİ Partili Usta: Şimşek'in programı Türkiye'nin ihracatını çeyrek asır geriye götürdü
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Mehmet Şimşek'in yüksek faiz-düşük kur programının ihracatı çeyrek asır geriye götürdüğünü söyledi. Usta, OVP'ye göre ihracatın milli gelire oranının 2022'deki yüzde 27,5'ten 2027'de yüzde 14,7'ye düşeceğini, bunun 2002 seviyesinin de altına ineceğini belirtti.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, " Mehmet Şimşek'in yüksek faiz–düşük kur programının ihracata yansıyan sonucunu açıklayayım: 2022'de bu ekonomi, ürettiğinin yüzde 27,5'ini ihraç ediyordu. OVP'ye göre bu oran 2026'da yüzde 15,5'e düşüyor. 2027'de ise yüzde 14,7'ye geriliyor; 2028 ve 2029'da düşüş devam ediyor. Yani uygulanan program, Türkiye'nin ihracatını çeyrek asır geriye götürdü" dedi.
İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "İhracat masalı bitti" başlığıyla şu açıklamada bulundu:
"Mehmet Şimşek'in yüksek faiz–düşük kur programının ihracata yansıyan sonucunu açıklayayım: 2022'de bu ekonomi, ürettiğinin yüzde 27,5'ini ihraç ediyordu. OVP'ye göre bu oran 2026'da yüzde 15,5'e düşüyor. 2027'de ise yüzde 14,7'ye geriliyor; 2028 ve 2029'da düşüş devam ediyor. Yani uygulanan program, Türkiye'nin ihracatını çeyrek asır geriye götürdü. Nitekim AK Parti iktidarından önce, 2002'de ihracatın milli gelire oranı yüzde 15,1'di. Çeyrek asır sonra efsane bitti. Kendi açıkladıkları OVP, 2027'de 2002'nin bile gerisine düşeceğimizi, sonraki yıllarda ise tablonun daha da kötüleşeceğini söylüyor. Bu arada ihracatçı feryat ederken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe neden bir açıklama yapmıyor merak ediyoruz."
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