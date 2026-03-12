İyilikhane'nin Geleneksel Çocuk İftarı - Son Dakika
İyilikhane'nin Geleneksel Çocuk İftarı

İyilikhane'nin Geleneksel Çocuk İftarı
12.03.2026 22:32
İyilikhane Çocuk Derneği, 300 çocuğu bir araya getirerek ramazan ruhunu yaşattı.

İyilikhane Çocuk Derneği, ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu yaşatmak amacıyla 17. kez düzenlediği geleneksel çocuk iftarı programında yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile gönüllüleri bir araya getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 300 çocuk aynı sofrada iftar yaptı.

Hacivat ve Karagöz gösterisinin ardından çocuklara, ramazan temalı kitaplar, oyuncaklar ve bayram harçlıkları takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilikhane Çocuk Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Sena Soyyiğit, bu buluşmaların ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Ramazan boyunca iyilik çalışmaları devam ediyor

İyilikhane Çocuk Derneği, ramazan ayı boyunca Türkiye ve Gazze'de gerçekleştirdiği çalışmalarla yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yaşadığı binlerce haneye destek ulaştırmayı sürdürüyor.

Saha ekipleri tarafından ihtiyaç tespiti yapılan ailelere ulaştırılan kumanya kartları sayesinde aileler gıda ve temel tüketim ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre temin edebiliyor.

Ramazan boyunca düzenlenen bayramlık alışveriş etkinlikleriyle çocukların bayram sevincini yaşayabilmeleri hedefleniyor. Gazze'de yerel ekipler aracılığıyla her gün binlerce kişiye iftar yemeği ve temiz su da ulaştırılıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İyilikhane'nin Geleneksel Çocuk İftarı

İyilikhane'nin Geleneksel Çocuk İftarı
