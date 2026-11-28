(İZMİR) - İZDENİZ, arabalı feribotlarda yaşanabilecek elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araç yangınlarının yayılmasını önlemek amacıyla 10 araç yangın battaniyesini hizmete aldı. Battaniyeler, 7 arabalı feribotun yanı sıra Üçkuyular ve Bostanlı'daki araç bekleme alanları ile İzmir Marina'daki elektrikli araç şarj noktasına yerleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik işletmesi İZDENİZ, arabalı feribotlarda yaşanabilecek elektrikli, hibrit veya fosil yakıtlı araç yangınlarının yayılmasını önlemek amacıyla 10 araç yangın battaniyesi aldı. Battaniyelerin 7'si arabalı feribotlara, 2'si Üçkuyular ve Bostanlı'daki araç bekleme alanlarına, biri ise İzmir Marina'daki elektrikli araç şarj noktasına yerleştirildi.

"ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ"

İZDENİZ Genel Müdürü Akın Satkan, deniz ulaşımında önceliklerinin yolcuların ve çalışanların can güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Taşıdığımız kara araçlarının güvenliğinden de sorumluyuz. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte yeni güvenlik riskleri de ortaya çıktı. Bunların başında araç yangınları geliyor. Arabalı feribotlarda çıkabilecek bir yangının diğer araçlara sıçrama riski bulunuyor. Bu nedenle yangın battaniyelerinin faydalı olacağını düşündük" dedi.

Feribot ve yolcu gemilerinde yangına karşı yangın söndürme tüpleri, sabit yangın söndürme sistemleri ve taşınabilir söndürme cihazlarının da bulunduğunu ifade eden Satkan, Avrupa ve Avustralya'daki feribot işletmelerinin uygulamalarını ve yayımlanan güvenlik rehberlerini takip ettiklerini söyledi.

Yangın battaniyesinin bulundurulması zorunlu olmamasına rağmen ek bir önlem olarak filoya dahil edildiğini vurgulayan Satkan, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için teknolojiyle sistemimize dahil edebileceğimiz, faydalı olacağını düşündüğümüz güvenlik önlemlerini almaya devam edeceğiz. İzmir Körfezi'nde önceliğimiz, vatandaşlarımızın kendilerini mutlu, huzurlu ve güvende hissedecekleri bir ulaşım hizmeti sunmak" diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARINDA EK GÜVENLİK KALKANI

Araç yangın battaniyesi, motorlu taşıtlarda meydana gelebilecek yangınları kontrol altına almak ve alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla tasarlanmış, yüksek ısıya dayanıklı özel bir güvenlik örtüsü olarak kullanılıyor. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlarda görülebilen lityum iyon batarya yangınlarında kullanılan battaniye, yanan aracın üzerini tamamen kaplayarak alevlerin yayılmasını sınırlandırıyor. Genellikle cam elyafı (fiberglas) veya silika bazlı, yüksek sıcaklıklara dayanıklı yanmaz malzemelerden üretiliyor. Bataryalarda meydana gelebilen ve kendi kendini besleyerek devam edebilen termal kaçak durumunda alevlerin ve zararlı gazların çevreye yayılmasını azaltmaya, profesyonel itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yangının yayılmasını sınırlandırmaya yardımcı oluyor. Alevleri ve yoğun dumanı örtü altında tutarak çevredeki araçların zarar görme riskini azaltıyor. Hafif ve pratik yapısı sayesinde bir veya birkaç kişi tarafından aracın üzerine serilebiliyor.