İzinli Hükümlü Uyuşturucuyla Yakalandı

Kayseri'de cezaevinden bir haftalığına izinli çıkan hükümlü, polisten kaçarken uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan yunus timleri, 38 AKM 755 plakalı minibüsü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan H.Ç, kovalamaca sonucu Saadet Caddesi'nde yakalandı.
Zanlının üst ve araç aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Cezaevinden bir haftalığına izinli çıktığı öğrenilen H.Ç'nin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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