Osmaniye'de İzinsiz Tavus Kuşu Üretimine Cezai İşlem - Son Dakika
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Osmaniye'de İzinsiz Tavus Kuşu Üretimine Cezai İşlem

Osmaniye\'de İzinsiz Tavus Kuşu Üretimine Cezai İşlem

Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu üretimi yapan bir kişiye 8 bin 326 lira ceza kesildi ve 15 yavru tavus kuşuna el konuldu. Yapılan denetimlerde, çiftlikteki durum tespit edilerek, kuşlar doğal yaşam alanına bırakılmak üzere koruma altına alındı.

05.09.2024 11:51
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OSMANİYE'de izinsiz tavus kuşu üretimi yapan şüpheliye 8 bin 326 lira cezai işlem uygulandı, 15 kuşa el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Haydi Polisi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezindeki çiftlikte izinsiz şekilde tavus kuşu üretimi yapıldığı belirlendi. Adreste yapılan aramada 15 tavus kuşu yavrusu ele geçirildi. Çiftlik sahibi Fatih Y.'ye, 'Av ve Yaban Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmekten, 8 bin 326 Türk lirası ceza verildi. Yavru tavus kuşları, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere el konulup, bakım ve tedavileri için DKMP Şubesi Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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