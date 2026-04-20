İzkitap'ta Edebiyatla Dolu Hafta Sonu

(İZMİR) - İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, İzmirlilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kültürpark'ta kurulan stantlardan kitap alışverişi yapan, sevdikleri yazarların imza günlerine ve söyleşilere katılan kitapseverler; gün boyu fuar alanında vakit geçiriyor. İzmirlilerin yoğun ilgisiyle Kültürpark, gün boyunca her yaştan ziyaretçi için edebiyatla iç içe bir buluşma noktası haline geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 17-26 Nisan tarihleri arasında çok sayıda yayınevi, sahaf ve yazarı bir araya getiriyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ve imza etkinlikleri, hafta sonu her yaştan okurun ilgisini çekmeye devam etti. Fuar alanı, her yaştan kitapseverle dolarken, ziyaretçiler hem stantlar arasında dolaşarak kitap alışverişi yaptı, söyleşi ve imza etkinliklerine katıldı hem de Kültürpark'ın eşsiz atmosferinde baharın tadını çıkardı.

Gökmen Ulu ve Osman Özgüven okurlarla buluştu

Gazeteci-yazar Gökmen Ulu ile eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, fuar kapsamında "Geleceğin İnşası İçin - Bir Yerel Devrim Öyküsü" başlıklı söyleşide okurlarla buluştu; söyleşide Özgüven'in çocukluk yıllarından başlayarak özellikle 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasındaki yerel yönetim anlayışı ele alınırken, Ulu Dikili'de uygulanan ücretsiz su, kolaylaştırılmış ulaşım, çalışan haklarının iyileştirilmesi ve 1 Mayıs ile 8 Mart'ın tatil ilan edilmesi gibi dönemi için çarpıcı politikaları vurguladı; bu uygulamaların merkezi yönetimle gerilim yarattığını ancak Özgüven'in geri adım atmadığını belirten Ulu, yasakların yoğun olduğu yıllarda düzenlenen festivallerin aydınları, sanatçıları ve siyasetçileri bir araya getirerek bir demokrasi zemini oluşturduğunu ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin yüksek olduğu dönemde Dikili ile Midilli arasında kurulan temasların halklar arasında yeniden bağ kurulmasına katkı sağladığını ifade etti; söyleşi sonunda Ulu ve Özgüven, "Komünist Osman - Bir Yerel Devrim Öyküsü" kitabını birlikte imzaladı.

Coşkun Aral deneyimlerini paylaştı

Foto muhabiri ve yazar Coşkun Aral, fuar kapsamında düzenlenen söyleşide okurlarla buluşarak İmkansız Coğrafyalar kitabı üzerinden hem mesleki yolculuğunu hem de hayatından kesitleri anlattı;. Gazeteciliğe uzanan sürecin genç yaşlarda, henüz 17 yaşındayken yaptığı Bulgaristan ve Romanya yolculuklarıyla başladığını belirten Aral, bu deneyimlerin hayatında dönüm noktası olduğunu vurguladı. 1970'lerden günümüze uzanan kariyerinde Lübnan, Afganistan ve İran-Irak Savaşı gibi savaş ve kriz bölgelerinde bulunduğunu aktaran Aral, her fotoğrafın ardında bir insan hikayesi ve duygusal yük taşıdığını ifade ederek "imkansız" denilen coğrafyaların aslında insan hikayeleriyle dolu olduğunu söyledi. Gençlere ve ailelere de seslenen Aral, çocukların kalıplara sokulmaması, merak etmeleri, doğayla temas kurmaları ve araştırmaları gerektiğini vurgulayarak kitap fuarlarının bu açıdan önemli bir buluşma alanı olduğunu dile getirdi.

Ege otlarının kültür tarihi konuşuldu

"Ege Otları: Ege ve İzmir'in Yenilebilen Otlarının Kültürü ve Yemeklerinin Tarifleri" kitabıyla Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri'nde ödül kazanan yazarlar Ahmet Uhri ve Betül Öztürk, fuar kapsamında düzenlenen "Ege Otlarının Kültür Tarihi" başlıklı söyleşide okurlarla bir araya geldi. Söyleşide, Ege mutfağının doğayla kurduğu ilişki ve bölgedeki otların gündelik yaşam içindeki yeri ele alındı."

Yazarlar okurlarla buluştu

Fuar boyunca çok sayıda yazar, şair ve gazeteci söyleşi ve imza etkinlikleriyle okurlarla buluşmayı sürdürüyor. Pazar günü Ahmet Uhri, Algan Sezgintüredi, Berrak Yurdakul, Betül Öztürk, Deniz Erbulak, Dilge Güney, Suat Çağlayan, Gani Müjde, Gökmen Ulu, İrfan Değirmenci, Mavisel Yener, Nazan Uysal Harzadın, Nergis Seli, Saygın Ersin'in de aralarında bulunduğu yazarlar, imza etkinlikleri ile okurlarla bir araya geldi. Önceki dönem İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Tacettin Bayır, söyleşi ve imza etkinliğinde siyasetten edebiyata pek çok konuda görüşlerini okurlarla paylaştı.

Okurlar çok mutlu

Gizem Dündar, fuarların bir "karşılaşma alanı" olduğunu vurgulayarak, "Buralar sadece okurların değil; kitapların okurlarla, okurların birbirleriyle, hatta kitapların kendi aralarında buluştuğu alanlar. Bu nedenle büyük önem taşıyor. Yalnızca kitap kapakları arasında dolaşmak, onların imgeleri ve kavramlarıyla tanışmak, ilişki kurmak bile insana ilham veriyor. Bu davete icabet etmekten dolayı mutluyum" dedi.

Eren Kural ise yazarların imza günleri için fuara geldiğini vurgulayarak, "Burada olmak çok güzel. Kitaplardaki bütün kahramanlar da bizimle bu kitap fuarında dolaşıyor. O nedenle çok mutluyuz" diye konuştu. Emre Pekşen ise fuarın meraklılarından olduğunu belirterek, bazı yayın evlerinin daha fazla stant açmasını istedi.

"Kitap okumak terapi gibi"

Fuarda kitapları indirimli almaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Öznur Pelit, "Çok güzel bir fuar, iyi ki var. Okumayı seven herkesin ziyaret etmesi gerekiyor. Keşke herkes kitap okusa. Çünkü bu bir terapi. O zaman kimse doktora gitmez. Kitapların dünyasına girdiğiniz zaman hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacınız olmuyor. Yarım saat bile okusanız ruhunuz dinleniyor. Kitap okurken altını çizmek, kitabın kokusu çok farklı. Yazarlardan imza almak... Bunların hepsi bir tutku" dedi.

"Kitap Fuarını çok seviyorum"

İzmir Kitap Fuarı'nı ziyaret eden küçük misafirlerden Zeynep Elif Şimşek, fuarda vakit geçirmenin kendisi için çok eğlenceli olduğunu belirterek "Güzel kitaplar, kalemler var. Burayı çok seviyorum, beni heyecanlandırıyor. En çok kitapları ve kalemleri sevdim. Dört resim kitabı aldım" diye konuştu.

26 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

Fuar, 26 Nisan'a kadar her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli yazarları okurlarla buluşturmaya devam eden İZKİTAP'ta, söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra sergiler de ziyaretçilerle buluşuyor. Pakistan Pavyonu'nda 19 Nisan'a kadar Ece Türkel ve Fatih Şimşek'in seramik eserler sergisi, yine aynı alanda 23 Nisan'da açılacak Uluslararası Işık Seramik Yarışması Seramik Sergisi, Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde Cem Sağbil'in Dünya Hala Çiçek Açıyor Sergisi ve Göl Gazinosu'nda İzmir Mutfak Müzesi Açılışa Doğru Sergisi fuar süresince gezilebiliyor. İZKİTAP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kültürpark'ta düzenlenecek programlarda çocuklara yönelik atölyeler, yaratıcı drama çalışmaları, masal anlatımları ve sahne etkinlikleri gerçekleştirilecek.