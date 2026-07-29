İZMAR 23’üncü mağazasını Menemen Asarlık’ta açtı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen ve halkı uygun fiyatlı, güvenilir alışverişle buluşturan İZMAR'ın 23'üncü mağazası Menemen Asarlık'ta hizmete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kente kazandırdığı İzmir'in tanzim satış mağazaları İZMAR, 23'üncü şubesini Menemen Asarlık'ta hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen ve halkı uygun fiyatlı, güvenilir alışverişle buluşturan İZMAR'ın yeni mağazası, Gölcük Mahallesi 424 Sokak'ta hizmete girdi. Kapılarını açar açmaz Asarlık halkının yoğun ilgi gösterdiği mağazada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen yerli üreticiden satın alarak 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda işlediği süt ve süt ürünleri, Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde işlenen et ve et ürünleri başta olmak üzere uygun fiyatla satılan kooperatif ürünleri yoğun ilgi gördü.

"ÜRÜNLERİ GÖZÜ KAPALI ALIYORUZ"

Mağazanın ilk müşterilerinden Sadettin Mamikoğlu, İZMAR'ı çok beğendiğini belirterek, "Kasaplarda bin 500 ila 2 bin liraya satılan eti burada en fazla 750 liraya alabiliyoruz. Bu mağazalara İzmir'in her yerinde ihtiyaç var. Çünkü fiyatlar çok yükseldi. Buradaki ürünleri gözü kapalı alıyoruz; sağlıklı ve güvenilir. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satılmıyor. Bizim için en önemlisi sağlık. Bu nedenle İZMAR'ı takdir ediyorum. Başkanımız da güzel işler yapıyor. Bugün İzmir'de en uygun fiyatlı eti İZMAR satıyor" dedi.

"TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL"

İZMAR markalı ürünlerin kalitesine dikkat çeken İzzet Baran, "Tek kelimeyle mükemmel. İZMAR'ın İzmir'in tüm ilçelerinde hizmet vermesini temenni ediyorum. Başta süt ve süt ürünleri, et ve zeytinyağı olmak üzere tüm ürünler çok kaliteli. Bu nedenle herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. İlginin her geçen gün daha da artacağına inanıyorum. Çünkü hem ürünlerin kalitesi yüksek hem de fiyatlar diğer mağazalara göre oldukça uygun" diye konuştu.

"HEM FİYATI HEM KALİTESİ ÇOK GÜZEL"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen özellikle süt ürünlerini çok beğendiğini söyleyen Ayşen Kanat, "Ürünleri çok beğendim. Hem kaliteli hem de fiyatları oldukça uygun. Alışverişimizi artık buradan yapıyoruz. Özellikle tereyağına bayıldık. Bugün de üç yoğurt aldım. Hem fiyatı hem de kalitesi gerçekten çok güzel. Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HALKA HİZMET ÖNEMLİ"

Serkez Topkaya, "Bu hizmetlerin halkın uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin halka hizmet etmek değerli. Fiyatlar çok iyi, diğer marketlere göre önemli bir fark var. Güvenilir gıdaya ulaşmak için denetimlerin daha sıkı olması gerekiyor. Aldığımız ürünün kalitesini her zaman bilemiyoruz. İZMAR bu açıdan çok iyi oldu. Mahallemiz ve halkımız için önemli bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SIRADAKİ MAĞAZALAR ÖDEMİŞ VE BUCA GEDİZ'DE AÇILACAK

İZMAR, 23'üncü Asarlık mağazasının yanı sıra Bayraklı'da Özkanlar, Orgeneral Nafiz Gürman ve Osmangazi; Bornova'da Çamdibi, Doğanlar ve Erzene; Buca ve Gediz (ESHOT); Çiğli; Karabağlar'da Bozyaka; Karşıyaka'da Girne ve Nergiz; Konak'ta Gültepe ve Kemeraltı; Menemen ve Ulukent; Gaziemir ve Aktepe; Aliağa, Tire ve Torbalı Ayrancılar mağazalarıyla İzmirlilere hizmet veriyor. İZMAR şubesinin bulunmadığı noktalarda ise gezici mağaza aracılığıyla vatandaşlara ulaşılıyor. Yeni mağazaların Buca Gediz ve Ödemiş'te yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Mağazalar, pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

YERLİ ÜRETİCİDEN UYGUN FİYATLI ÜRÜNLER RAFLARDA

İZMAR mağazalarında, İzmirli üreticilerden temin edilerek hazırlanan ürünler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Büyükşehir tarafından yerli üreticiden alınan dana kuşbaşı etin kilosu 750 lira, dana kıymanın kilosu ise 650 liradan satışa sunuluyor. İzmirli üreticilerin sütlerinden hazırlanan 1,5 kilogramlık İZMAR Kaymaklı Yoğurt 80 lira, 1 litre İZMAR Süt 38 lira, 500 gram İZMAR Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 170 lira, 1 litre İZMAR Şişe Ayran 40 lira ve 1 kilogram İZMAR Tereyağı 390 liradan raflarda yer alıyor. Kooperatiflerden tedarik edilen ürünler arasında ise 1 kilogram İZMAR Çay 220 lira, 5 litre İZMAR Sızma Zeytinyağı bin 690 lira ve 1 kilogram İZMAR Siyah Zeytin 171,50 liradan satışa sunuluyor.