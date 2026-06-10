İzmir Gastronomi Projesi ve Gastronomi Markası Hayata Geçiyor

(İZMİR) - 8 bin 500 yıllık mirasını dünyaya anlatmak isteyen İzmir, bu kez mutfağıyla vitrine çıkıyor. Kentin uluslararası marka yolculuğunu başlatacak gastronomi hamlesi, İzmir Gastronomi Projesi ve Gastronomi Markası açıklandı. Başkan Tugay, "Perdenin arkasında kalamayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ (İZFAŞ) adına Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü İzmir Vakfı'nın 2025-2026 Olağan Genel Kurulu, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İzmir'in geleceğine yön verme hedefiyle kamu kurumlarını, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü bir araya getiren vakfın genel kuruluna, bürokratlar ile vakfın paydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İzmir Vakfı'nın kent için önemine dikkati çeken Başkan Cemil Tugay, "İzmir'in en büyük sıkıntılarından biri, kendini hak ettiği şekilde tanıtamamış olmasıdır. İzmir, tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından insanları cezbedebilecek büyük bir potansiyele sahip. Bu kent, 8 bin 500 yıllık geçmişin mirasını taşıyor" diye konuştu.

Vakıf bünyesinde İzmir adına önemli görevler üstlenen ve değerli birikimlere sahip genel kurul üyeleri bulunduğunu belirten Tugay, "İzmir, Türkiye'nin lokomotif kentlerinden ve Ege'nin en nitelikli şehirlerinden biri. Aynı zamanda en güvenli ve huzurlu kentler arasında yer alıyor. İş birliğiyle aşamayacağı hiçbir sorun yok. Bu şehri en iyi şekilde geliştirmemiz, korumamız ve tanıtmamız gerekiyor. Vakfımızın en önemli görevi de İzmir'i hakkıyla tanıtmaktır. Bu sayede kentimizi uluslararası alanda hak ettiği konuma taşıyabiliriz" diye konuştu.

"İZMİR'İ DÜNYAYA DAHA NET GÖSTERMELİYİZ"

Başkan Tugay, göreve geldiği günden bu yana uluslararası platformlarda İzmir'i temsil etmeye çalıştığını ve kentin tanıtımı için yoğun mesai harcadıklarını anlatarak, "İzmir'in yurt dışında temsiliyeti her kademede çok önemli. Bu süreçte hiçbir boşluk bırakmamalıyız. Kendimizi ne kadar anlatmaya çalışsak da sıcak bir davet, güler yüz ve yaşatılan deneyim kadar etkili hiçbir unsur yok. Bugün dünya bizi çoğu zaman 'perdenin arkasında' görüyor. İzmir'in kendisini daha net göstermeye ihtiyacı var. Arkeolojik mirasımız, gastronomi kültürümüz, zengin sosyal yaşamımız, coğrafyamızın sunduğu imkanlar ve güçlü üretim potansiyelimizle çok daha görünür bir şehir olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, bu topraklarda yaşamış insanların bıraktığı eserleri korumaya ve yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün bizlerin de kentte kalıcı izler bırakması gerekiyor" dedi.

PROJE 2027'YE KADAR SÜRECEK

Faaliyet ve denetim raporlarının ele alındığı İzmir Vakfı Genel Kurulu'nda, İzmir Vakfı Genel Sekreteri Dr. Gözde Çeviker yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çeviker, İzmir'in zengin mutfak kültürünü, yerel üreticiler, şefler ve gastronomi ile turizm paydaşlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturacak ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan "İzmir Gastronomi Projesi ve Gastronomi Markası" çalışmalarını anlattı.

Projenin, İzmir'in gastronomi hikayesine katkı sunacağını belirten Çeviker, "İzmir ve gastronomi tanıtımı yapmaktan ziyade, dünya mutfaklarının konuşulduğu platformlarda İzmir'i görünür kılmak istiyoruz" diye konuştu.

Gözde Çeviker, bu yıl başlatacakları projenin, 2027'ye kadar sürdürülmesinin planlandığını bildirdi. Projenin, kentin marka değerini artırmaya yönelik uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıdığını ifade eden Çeviker, "Bu bir kurum değil, bir İzmir projesi" dedi.

TEMMUZ AYINDA DETAYLAR NETLEŞECEK

İzmir'in zengin mutfak kültürünü; yerel üreticiler, şefler ve gastronomi ile turizm paydaşlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturacak proje ile kentin marka yolculuğuna katkı sağlanması hedefleniyor. Gastronominin "yumuşak gücü"nden yararlanarak kurulacak yapının, yerel, ulusal ve özellikle uluslararası ölçekte hayata geçireceği projelerle İzmir'in tanıtımına destek olması amaçlanıyor.

Ortak değerler ve güçlü bir marka kimliği etrafında şekillenecek İzmir Gastronomi Kolektifi'nin, yenilikçi projelerin merkezi olması planlanıyor. Ön çalışmaları tamamlanacak kurumsal gastronomi markasına ilişkin tüm detayların temmuz ayı içinde netleşeceği bildirildi.