İzmir 9 Eylül tekerlekli basketbol takımı ilk kez Avrupa kupasında mücadele edecek

İZMİR 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geçen sezon Bölgesel Lig'i namağlup şampiyon tamamlayarak 1'inci Lig'e yükseldi. 14 sporcusuyla yeni sezona hazırlanan takım, farklı hayat hikayelerini ortak bir mücadelede buluştururken; Süper Lig'e yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geçen sezon Bölgesel Lig'i namağlup şampiyon tamamlayarak 1'inci Lig'e yükseldi. Yaşları 9 ile 48 arasında değişen 14 sporcusuyla 2026-2027 sezonuna hazırlanan takım, Süper Lig'e yükselmeyi hedeflerken; 22-25 Nisan 2027 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek EuroCup 4 organizasyonuna da ev sahipliği yapacak. İzmir 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Halkla İlişkiler ve Basın Danışmanı Ece Aytaç, yeni sezonun yanı sıra Avrupa kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtip, "Kulübümüz tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek ve aynı zamanda böylesine önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu, kulübümüz adına tarihi bir adım. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelecek sporcuları İzmir'de ağırlamak, tekerlekli sandalye basketbolunu daha geniş kitlelere tanıtmak ve kentimizde bu alandaki farkındalığı artırmak açısından çok kıymetli. Amacımız yalnızca sahada başarılı olmak değil, sporun birleştirici gücünü İzmir'in tamamına taşıyabilmek" dedi.

'KÜÇÜK YAŞTA SPORLA TANIŞMASINI ÖNEMSİYORUZ'

Engelli çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasını önemsediklerini belirten Aytaç, "Spor, yalnızca fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet değil; çocukların öz güven kazanmalarına, sosyalleşmelerine ve kendilerini keşfetmelerine de olanak sağlıyor. Öncelikle engelli bireylerin toplumsal yaşamda görünür olmasını yalnızca onların çabasına bırakmamalıyız. Çünkü engelli bireylerin toplumda daha görünür olması için onlara hayranlık duymamız değil, eşit koşullarda yaşamalarına olanak sağlamamız gerekiyor. Biz de kulüp olarak bu anlayışı yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu. Aytaç, 5 Ekim'de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen lansmanda kulübün yeni sezon hedeflerinin ve gelecek dönem çalışmalarının paylaşıldığını dile getirerek, "Yüz yogası, dans gösterileri ve canlı müzikle bir program gerçekleştirdik. Gecenin en anlamlı anlarından biri, takımımızın sahneye çıkarak davetlilerle buluşmasıydı. Oyuncularımızın tek tek tanıtıldığı bu bölümde, takım kaptanımız Hakan Kıroğlan ve Kulüp Başkanımız Ali Rıza Kartal da söz alarak kulübümüzün yeni sezon hedeflerini ve gelecek döneme ilişkin heyecanını paylaştı" diye konuştu.

'VAZGEÇMEMEYİ ÖĞRENDİM'

İzmir'de 2009 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren Ada Acar (25) ise "Hayatımın seyrini değiştiren bu olayla birlikte benim için zorlu bir süreç başladı. Küçük yaşta hayatın zorluklarıyla tanışsam da zamanla mücadele etmeyi, hayata tutunmayı ve hayallerimden vazgeçmemeyi öğrendim. Tekerlekli sandalye basketbolu benim için yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda kendimi keşfetme, sınırlarımı aşma ve hayallerimin peşinden gitme yolculuğu" dedi. Takımın Bölgesel Lig'den 1'inci Lig'e yükselmesinin kendisi için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirten Acar, "Her ne kadar bu başarıya giden yolda takımın bir parçası olmasam da şimdi bu takımın bir parçası olmak ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek olmak beni ayrıca heyecanlandırıyor. Basketbol serüvenimdeki en büyük hedefim, her gün kendimin en iyi versiyonu olmak ve takımıma en iyi katkıyı sağlamak. Kupalar kazanmanın yanı sıra en büyük hayalim bir gün milli formayı giyerek ülkemi temsil etmek. Henüz çok yeniyim ama spor bana şimdiden öz güven, cesaret, disiplin ve mücadele etmeyi öğretti. Kendime olan inancımı güçlendirdi ve hayata daha umutlu bakmamı sağladı. Spor sayesinde kendimi yalnızca bir engelli birey olarak değil, hedefleri, hayalleri ve başarabileceği çok şey olan bir sporcu olarak görmeye başladım" dedi.

'SPOR, HAYATA TUTUNMANIN PARÇASI'

Spinal AVM malformasyonu bulunan tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ömer Berik (32) de tekerlekli sandalye basketboluna arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığını belirtip, "Spor benim için yalnızca bir fiziksel aktivite değil; aynı zamanda hayata tutunmanın, kendimi geliştirmenin ve hedeflerime ulaşmanın önemli bir parçası. İlk başlarda bunun hayatımda nasıl bir değişiklik yaratacağını tam olarak bilmiyordum. Ancak zamanla sporun bana kattıklarını gördüm. Takım ruhunu, mücadele etmeyi ve zorluklar karşısında pes etmemeyi öğrendim. Bugün geriye baktığımda, arkadaşlarımın bu tavsiyesinin hayatımda önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'YENİ BAŞARILARA İMZA ATMAK İSTİYORUM'

Beş yıllık aktif spor hayatında farklı takımlarla başarılar elde ettiğini aktaran Berik, Kayseri Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Süper Lig'e yükselme başarısı yaşadığını, Malatya Büyükşehir Belediyesi takımıyla Bölgesel Lig şampiyonluğu elde ederek 1'inci Lig'e yükseldiğini, İzmir 9 Eylül Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile de Bölgesel Lig şampiyonluğunun ardından 1'inci Lig'e yükselen kadroda yer aldığını söyledi. Berik, "Bu başarılar, takım arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz emeğin, disiplinli çalışmanın ve inancın bir sonucuydu. Bölgesel Lig şampiyonlukları ve üst liglere yükselme süreçleri, inanarak ve çalışarak önemli hedeflere ulaşılabileceğini gösterdi. Gelecekte de tekerlekli sandalye basketbolunda kendimi geliştirmeye, takımıma katkı sağlamaya ve yeni başarılara imza atmaya devam etmek istiyorum" dedi.