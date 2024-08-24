İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir açıklarında 3 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım isteyen 100 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler sürüklenen lastik botlardaki 28'i çocuk 100 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.