İzmir Baba Sancar Maruflu Anma Töreni Düzenlendi

Güncel

(İZMİR) - "İzmir Baba" olarak hafızalara yer eden Sancar Maruflu, vefatının 3. yılında duygu dolu bir etkinlikle anıldı. Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu STK Yerleşkesi'nde buluşan sevenleri, "Dostluk, barış ve vefa duygularının öncüsü olan İzmir Baba'nın değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 2021 yılında vefat eden, halkla ilişkiler duayeni, İzmir'in ve Karşıyaka'nın sembol ismi Sancar Maruflu için anma töreni düzenledi. "İzmir Baba"nın adını yaşatan 'Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde gerçekleşen buluşmaya, Maruflu'nun 19. dönem İstanbul Milletvekili olan ağabeyi Selçuk Maruflu, oğlu Cevat Maruflu, dostları, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"Sancar Maruflu'yu anmaktan çok anlamak…" başlıklı etkinlikte "İzmir Baba"nın kişiliği ve hayat görüşü ışığında, İzmirlilik ve kenti sahiplenme bilinci konuşuldu.

"Atatürk, kırmızı çizgisiydi"

Programın moderatörlüğünü üstlenen tarihçi Av. Vehbi Moğol ile Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral ve İZVAK Başkanı Ali Erten, Sancar Maruflu'nun kente sunduğu paha biçilemez katkıları ve ömrü boyunca sahip çıktığı değerleri anlattı. "Sancar Maruflu ve İzmir" başlıklı sunumu gerçekleştiren Dr. Uğur Oral, "Atatürk, Sancar Maruflu'nun kırmızı çizgisiydi. En büyük isteği, İzmir'e Türkiye'nin en büyük Atatürk anıtını kazandırmaktı ancak gerçekleşemedi. Umarım birileri bu isteği duyar ve yerine getirir" dedi.

Sancar Maruflu'nun İzmir sporuna yaptığı katkıları anlatan Ali Erten de "Sancar Maruflu, spor ile birlikte sivil toplum felsefesine ve demokrasiye inanan Atatürk milliyetçisi, şehir milliyetçisi mükemmel bir insandı. Olimpiyat ruhunun bu şehirdeki en başarılı temsilcisiydi" diye konuştu.

Program, Işıltan Uşaklıgil'in Sancar Maruflu'nun isteği üzerine bestelediği şarkıların çalınıp söylenmesiyle devam etti. Ayrıca Dr. Uğur Oral, "İzmir Baba" Sancar Maruflu adlı kitabını katılımcılar için imzaladı.