İzmir Bayraklı Belediyesi Çalışanları Maaş Eksikliği Nedeniyle Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika
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İzmir Bayraklı Belediyesi Çalışanları Maaş Eksikliği Nedeniyle Oturma Eylemi Yaptı

İzmir Bayraklı Belediyesi Çalışanları Maaş Eksikliği Nedeniyle Oturma Eylemi Yaptı

Bayraklı Belediyesi çalışanları, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek oturma eylemi gerçekleştirdi. Çalışanlar, maaşlarından kesilen yemek, yol ve sosyal destek ücretlerine tepki gösterdi. Belediye Başkanı İrfan Önal ise mali kriz içinde olduklarını ve kaynak bulmaya çalıştıklarını ifade etti. Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, belediyenin çözüm bulmaması halinde her türlü eyleme hazır olduklarını belirtti.

15.05.2024 12:08
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maaşlarının eksik yatırıldığını belirten belediye çalışanları oturma eylemi gerçekleştirdi.

Bayraklı Belediyesi çalışanları, belediye binası önünde toplandı.

Maaşlarından yemek, yol ve sosyal destek ücretlerinin kesildiğini kaydeden çalışanlar, slogan attı, düdük ve ıslık çalarak oturma eylemi yaptı.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, çalışanlarla ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Önal'ın kendilerine ciddi bir mali kriz içinde olduklarını, hizmet üretemediğini ve sadece mali konularla uğraştığını, kaynak bulmaya çalıştığını söylediğini aktardı.

Maaştaki iyileştirme ödemelerinin bundan sonra da yatamama ihtimali olduğunun ifade edildiğini kaydeden Filiz, şöyle konuştu:

"'Mali durum ne zaman düzelirse ondan sonra ödemeye başlayacağım' diyor. Biz İzmir'de bütün belediyeleri dolaşıyoruz. Bütün belediye başkanlarından benzer şeyler duyuyoruz. Sadece Bayraklı değil, bugün hangi belediyeye gitsek, hangi belediye başkanıyla konuşsak hepsi de bir mali krizden bahsediyor. Dolayısıyla bu mali krizin yaratıcısı burada çalışanlar değil. Belediye başkanlarımız görevi devralırken buradaki mali sıkıntıyı biliyorlardı. Yani uzaydan buraya düşmediler. Buradaki sorunları mutlaka biliyorlardı ve çözüm üretmek zorundalar."

Filiz, belediyenin çözüm bulmaması halinde her türlü eyleme hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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