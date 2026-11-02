İzmir Bayraklı'da temel kazısında toprak kayması, 3 binanın tahliyesine yol açtı - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da temel kazısında toprak kayması, 3 binanın tahliyesine yol açtı

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İzmir Bayraklı\'da temel kazısında toprak kayması, 3 binanın tahliyesine yol açtı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması yaşandı ve üst taraftaki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Can kaybı olmazken AFAD, itfaiye ve polis bölgede önlem aldı; talepte bulunanlar misafirhaneye yerleştiriliyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması nedeniyle 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Binaların sakinlerinden Mehmet Nuri Hasanoğlu, gün içinde binanın temelinden ses geldiğini belirterek "Yatakta uzanırken çok büyük bir gürültü duydum. Deprem olduğunu düşündüm. Dışarıya çıktığımda insanların toplandığını gördüm." dedi.

Hasanoğlu, oturduğu binanın altının boşaldığını gördüğünü aktararak, olayın yağmur nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Mukaddes Duman ise risk nedeniyle evinden çıkmak durumunda kaldığını belirterek, sabah çocuğunun okula gideceğini, eşyalarının evde kaldığını ve mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istediğini söyledi.

Talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA
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