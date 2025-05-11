İzmir Boccia Takımı'nın Başarısının Ardında Annelerin Destekleri Var

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi boccia takımı ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor. Bu zaferlerin arkasında yalnızca disiplinli antrenmanlar değil, anne sevgisi de var. Farklı engel gruplarındaki sporculardan oluşan takımın en büyük destekçileri, onlarla birlikte ter döken anneleri. Antrenmanlara katılan anneler çocuklarının attığı topları topluyor. Zaman zaman çocuklarına taktik veren anneler, kimi zaman da boccia topunu eline alıp çocuklarıyla birlikte oynuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren, farklı engel gruplarından sporcuların yer aldığı boccia takımı birçok başarıya imza atarken, onlara bu mücadelelerinde en büyük destek yine annelerinden geliyor. Anneler çocuklarının sadece evdeki bakımlarıyla ilgilenmiyor aynı zamanda spor sahasındaki çalışmalarına da destek oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından engelli sporcuların fedakar anneleri için Anneler Günü öncesinde güzel bir sürpriz hazırlandı. Yıllar süren emeklerinin anısına annelere birer zeytin fidanı hediye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay da antrenmanı ziyaret ederek, sporcuların annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Annelerinden güç alıyorlar

Anneleri ile salona gelen sporcular, yine anneleri tarafından antrenmana hazırlanıyor. Top atarken annelerinden güç alan takım üyeleri, zaferlerini de yine onlarla birlikte kutluyor. Görünmez kahraman anneler, kimi zaman atılan topları çocuklarına ulaştırıyor, kimi zaman da eline topu alıp çocuklarıyla birlikte bu keyifli spora eşlik ediyor. Günün büyük bölümünü boccia ile iç içe geçiren anneler, keyifli bir arkadaş grubu olarak da dikkat çekiyor. Bazı anneler çocuklarını izlerken örgü örüyor, bazıları da birbirleriyle sohbet ediyor.

Şan: "Burada ördüğüm örgüler İzmir'i dolaşacak kadar çok"

28 yaşındaki sporcu Ömer Şan'n annesi Melahat Şan, antrenman ve turnuvalarda oğlunun yanından ayrılmıyor. Ömer Şan'ın 12 senedir boccia sporu yaptığını söyleyen Melahat Şan, "Zamanımız çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Biz de boccia sporuna alıştık. Evde olunca çok sıkılıyoruz. Onlarla biz de çok mutluyuz. Maçlarda biz de stres yaşıyoruz. Oğlum iki kez dereceye girdi. Burada annenin ilgisi çok önemli. Oğlum olmadan ben de yaşayamam. O benim her şeyim. 30 yıldır örgü örüyorum. Oğlumu getirip götürürken metroda, antrenman salonunda, hastanede örüyorum. Burada ördüğüm örgüler İzmir'i dolaşacak kadar çok" dedi.

Çetin: "Biz artık boccia ailesi olduk"

Gönül Çetin de 10 yıldır 29 yaşındaki oğlu Mustafa Çetin'le antrenman ve turnuvalara katılan annelerden biri. Çetin, "Evden oğlumla çıkıp antrenmanlara gidiyoruz. Anne olarak 7 gün 24 saat oğlumla beraberim. Benim oğlum serebral palsili olduğu için rampa aracılığıyla top atabiliyor ve antrenman öncesi oğlumu ben hazırlıyorum. Boccia sporunu artık ben de öğrendim. Antrenman sırasında çocuklarımızın attığı topları topluyoruz. Anneler olarak ayrı bir arkadaş grubu oluşturduk. Ailecek görüşüyoruz. Pikniklere, kamplara gidiyoruz. Boccia, hem bizim hem de çocuklarımızın psikolojisi için çok önemli. Anneler olarak biz de boccia oynuyoruz. Oğlum Azerbaycan'da şampiyon, İtalya'da üçüncü oldu. Türkiye'de de dereceleri var. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Akbaş: "Boccia oynamayı öğrendim"

22 yaşındaki sporcu İrem Akbaş'ın annesi Emine Akbaş ise "Kızım bir yıldır boccia takımında. Kızım içine kapanık biriydi. İnsanlarla kaynaştıkça konuşması düzeliyor, kendine güveni geliyor. Ben de sürekli onunla beraberim. O nereye ben oraya... Antrenmanlara gidip gelirken ben de boccia oynamayı öğrendim. Yeri geliyor toplarını topluyorum. Antrenmanları izlerken bir yandan el işleri yapıyorum, arkadaşlarla sohbet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karakaya: "Anneler iyi ki var"

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı Ahmet Karakaya da takımın başarısının ardında anne sevgisinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada sporcularımıza sağlamlık ve motivasyon konusunda yardımcı olurken, sporcu asistanlığı da yapıyoruz. Sporcularımız Türkiye'de ve dünyada bizi defalarca gururlandırdı ama burada görünmez kahramanlarımız anneler oluyor. Sporcularla her antrenmana geliyorlar, onlarla ter döküyorlar. Turnuvalarda arka planda görünseler de aslında emekleri çok büyük. Her top atıldığında onlar da sporcularla heyecanlanıyor ve onlara taktikler veriyor. Bu motivasyonun sporcuların üzerinde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz. Anneler iyi ki var. Anneler antrenman dışında da arkadaş oldu. Burada antrenörümüz Feride İnce hocanın da emeği çok önemli. Burada bir aile ortamı kurdu. Antrenmanlarımız aile sıcaklığında devam ediyor."