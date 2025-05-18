İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Çeşme'de Genç Tasarımcılarla Buluştu

(İZMİR) - "Tasarımcılar İzmir'de" etkinliği kapsamında Çeşme'de çalışma yürüten gençlerle buluşan Başkan Tugay, uygulama çalışmalarına da katıldı. Gençlerden kendisinin hediye ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserinden etkilenerek tasarım yaptıkları bilgisini alan Başkan Tugay, " 19 Mayıs'ın ruhu tam olarak bu işte. Çok güzel bir şey yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Foça'da yürütülen "Tasarımcılar İzmir'de" etkinliğine katıldı.

Mimarlık, şehir planlama, grafik tasarımı, ürün tasarımı, sanat, iletişim ve turizm gibi birçok disiplinden 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ve mezun gençlerin yer aldığı etkinliğin Çeşme etabını ziyaret eden Başkan Cemil Tugay, Alaçatı'da çalışma yürüten genç tasarımcılarla buluştu. Başkan Tugay'a, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Dünyaca ünlü şehir plancısı Gil Penalosa İzmir'de

Başkan Tugay, "Tasarımcılar İzmir"de programı kapsamında, genç tasarımcılara kentsel alan projeleri üzerine çalışma yapmak ve tecrübelerini aktarmak için İzmir'e gelen Kanadalı ünlü şehir plancısı Gil Penalosa ile buluştu. Başkan Tugay, gençlerle alanda çalışma yapan Gil Penalosa ile kamusal alanların, toplumun her kesimi tarafından en etkili kullanımı konusunda fikir alışverişi yaptı.

"Herkes yaşadığı şehri daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye bakmalı"

"Keşfet-Tasarla" temalı program kapsamında, Alaçatı'nın girişinde yer alan amfi tiyatro alanının daha etkin ve kolay erişilebilir bir şekilde kullanımı için gençlerin tasarladıkları projeyi inceleyen Başkan Tugay, tasarımcıların uygulamalarına katılarak boya yaptı. Gençlerden uyguladıkları projeler hakkında bilgi alan Başkan Tugay, tasarımcıların kente ve ilçeye dair önerilerini dinledi. Tugay, "Bu iki yönlü bir çalışma. Hem sizler kendinizi geliştiriyorsunuz hem de şehrin iyiliği için güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Herkesin yaşadığı şehri daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye bakması lazım. Bizler de bunun önünü açmalıyız" dedi.

"19 Mayıs ruhu tam olarak işte bu"

Gençlerin, tasarımlarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan esinlendiklerini söylemesi üzerine Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik, ilk olduğu için çok önemli. Buradan güzel, keyifli bir sonuç çıkarsa, bir sonraki etkinlik için motivasyon olacak. Yaptığınız şey bizim için çok kıymetli. 19 Mayıs'a hocalarımız bilerek denk getirmek istediler. 19 Mayıs'ın ruhu tam olarak bu işte. Atatürk'ün sözünden yola çıkarak içinde bulunduğunuz duygu durumunu sahipleniyorsunuz. Biz 'bu duygudayız' diyorsunuz. Birilerinin bunu anlaması lazım. Sizinle beraber bir şeyler yapmak için çalışması lazım. Biz belediye başkanları olarak bunu yapmak için çaba gösterdik. 'Yaptığımız iş doğru' duygusunu içimizde hissedebilirsek, çok önemli bir ihtiyacı yerine getirmiş olacağız. Çünkü bugünlerde en zor bulunan şey motivasyon. Çok güzel bir şey yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum."

Başkan Denizli: İlk adımı siz atmış oldunuz

Genç tasarımcılara ilçede ev sahipliği yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı'da yapılan çalışmanın bir kıvılcım etkisi yaratacağını ifade ederek, "İzmir'de böyle bir şey yapılsa tekrar başvurur musunuz diye sorduğumda neredeyse bütün genç arkadaşlardan 'evet' cevabını aldım. Bu amfi, çok uzun yıllardır kullanılmaz haldeydi. Oturakları yeni yaptık. Ama bu amfinin yeniden bir sanat merkezi olmasını istiyoruz. O yüzden ilk adımı siz atmış oldunuz. İnsanlar bu alana hiç girmiyordu. Bu yaptığınız dokunuşlarla insanlar gelebilecek. Bir geçiş alanı kazanmış oldu" dedi.

Gil Penalosa: İzmir Büyükşehir sağlıklı ve iyi olmayla ilgili çok çalışıyor

Şehir plancısı Gil Penalosa ise gençlere seslenerek, " Kamu, herkes için çok önemli bir alandır. Kamunun güzel olması, herkes için açık olması bizim için çok önemlidir. İnsanların bu hakları için çalışmak bizim için çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ve iyi olma haliyle ilgili çok fazla çalıştığını görüyorum. Sadece mental sağlık değil aynı zamanda fiziksel sağlık, sosyal sağlıktır. Bunun bir parçası da insanları sürdürülebilir mobiliteye itmektir. Böyle alanları bu insanlara açmaktır. Bu yüzden de bu organizasyon çok başarılı olmuş. Ben 350'den fazla şehirde çalışmış birisi olarak, gençlere hayal güçlerini kullanmalarını, tasarım yapmaktan, projeleri hayata geçirmekten korkmamalarını, değişik şeyler yapmalarını ve düşünmelerini, hayal güçlerinin sınırlarını zorlamalarını öneririm" ifadelerini kullandı.

Esra Keskin: Tasarladıklarını yerinde uyguluyorlar

Çalışmalar hakkında bilgi veren Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tasarımcılar İzmir'de Gençlik Kampı'ndayız. 16 – 19 Mayıs tarihleri arasında bu çalışmayı 4 ilçede gerçekleştiriyoruz. Kıyı Köşe Programı kapsamında 4 ilçemizde tasarım alanları belirlendi. Bir gün tasarım, ikinci gün uygulama şeklinde birlikte tasarlıyoruz, birlikte uyguluyoruz. Katılımcı tasarım anlayışıyla genç tasarımcılar, dün tasarladıkları ürünleri bugün burada yerinde uygulama yapıyorlar. Kendi belirledikleri tasarım kararları çerçevesinde Alaçatı'nın yel değirmeninden esinlenerek yerde bir yel değirmeni tasarımı boyamak istediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerin atölyelerinde bulunan ürünleri kullanarak neler yaratabiliriz düşüncesinden çıktı bu tasarımlar. Örneğin paletlerle bir oturma birimleri, peyzaj elemanları tasarladılar. Hayvan dostlarımız için kedi evi tasarladılar onu üretiyorlar. Bu şekilde genç tasarımcıların tasarladıkları ürünlerin yerinde uygulaması yapılıyor" şeklinde konuştu.

Banu Keke: Nutuk'un ışığında İzmir'imizi güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz

Genç tasarımcılardan Banu Keke ise Başkan Tugay'a çalışmalarını anlatarak, "Biz tasarım çalışmalarına başlarken aslında ilk olarak sizin bize hediye ettiğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını okuyarak başladık. Bize ilhamı olan cümle vardı. Bunu da paftalarımıza yerleştirdik ve çalışırken hep yanımızdaydı. Atatürk diyor ki; 'Ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini, bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak, yavaş yavaş bütün toplumumuza uygulatmak zorundaydım.' Biz gençler olarak, tasarımcılar olarak, Nutuk'un ışığında bütün Alaçatı'mızı, İzmir'imizi güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman başucumuzda olan Nutuk ile çalışmaları değerlendiriyoruz ve ilerlemek istiyoruz. Tasarımcılar olarak her zaman başucu kitabımız Nutuk" dedi.

Çeşme Vizyon Ofisi'nde tasarımcıları dinledi

Gençlerle sohbetin ardından Başkan Tugay, Başkan Denizli ile Alaçatı'da incelemeler yaparak Çeşme Vizyon Ofisi'ne geldi. Çeşme Vizyon Ofisi'nde çalışma yapan tasarımcılarla buluşan Başkan Tugay, sürdürülebilir projeler hakkında gençlerin görüşlerini dinledi. Alanda yapılan tasarımları inceledi. Gençlerle sohbetin ardından tasarımcılar, başucu kitabı olarak değerlendirdikleri Nutuk'u Başkan Tugay'a hediye etti.