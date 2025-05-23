İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "Yerel Yönetimlerden Yetki Alınması Doğru Değil"

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iktidarın yerel yönetimlerinin yetkilerinin sınırlandırılması hazırlığına ilişkin "Yerel yönetimlerden yetkinin alınması ve merkezi yönetime verilmesi ya da burada bir memur olarak atanmış valiye bu yetkinin verilmesi elbette ki doğru değil. Halkın oylarıyla seçtiği belediyeler, belediye başkanları, belediye meclisleri dururken böyle bir şeyi doğru bulamayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Sevgi Yolu ve çevre sokaklarını kapsayan 78 milyon liralık yağmur suyu hattı yatırımının temel atma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, genel sekreter atamaları, yerel yönetimlerin yetkilerinin sınırlandırılması, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci ve Karşıyaka Stadı gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Yerel yönetimlerin yetkileri tırpanlanıyor"

Genel sekreterlik atamalarında bakanlığın onayı sürecine işaret eden Tugay, "Yeni görevlendirmede Zeki Bey'in görev almasını istediğimizi ilettik, bakanlığın değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki grup toplantısında belediyelerin işlevine dair yaptığı açıklamalara değinen Tugay, yerel yönetimlerin yetkilerinin merkezi idareye devredilmesine karşı çıktı. "Belediyeleri yalnızca çöp toplayan bir mekanizma haline getirmeye çalışıyorlar. Tüm yetki tırpanlanıyor" diyen Tugay, şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlerden yetkinin alınması ve merkezi yönetime verilmesi ya da burada bir memur olarak atanmış valiye bu yetkinin verilmesi elbette ki doğru değil. Halkın oylarıyla seçtiği belediyeler, belediye başkanları, belediye meclisleri dururken böyle bir şeyi doğru bulamayız. Konuşmaya devam etmek, doğruyu anlatmaya devam etmek lazım. Ben nihai halini görmeden çok fazla yorum yapmak istemem açıkçası ama genel anlamda yerel yönetimlerin şu ankinden daha fazla yetki sahibi olması gerektiğini, daha fazla kaynak sağlanması gerektiğini ve merkezi yönetimin yerel sorunlarla başa çıkma konusunda geçmişten bilindiği üzere çok başarılı olamadığını, o yüzden yerel yönetimlere daha fazla yetki tanınması gerektiğini tekrar söylemek isterim. Dünyada her yerde yerel yönetimler daha fazla yetkilendiriliyor, daha fazla onlara güç veriliyor. Biz ters tarafa gidersek, herkesin gittiği yönün tersine gidersek muhtemelen yeni başarısızlıklar yaşarız. Bunu konuşmamız ve doğru anlatmaya çalışmamız gerekiyor."

"Mitingin başarısı katılımcılıktaydı"

Geçen günlerde İzmir'de gerçekleşen mitinge ilişkin de konuşan Tugay, "Geçmiş yıllardaki benzeri mitinglerle kıyasladığımda en güçlü, en özel mitinglerden biriydi. Katılımcıların coşkusu çok yüksekti. Sayıya değil, ruhuna bakmak gerekir. Sayı tartışmalarına girmem, ama 70 bin gibi bir rakam gerçeği yansıtmıyor. Mitingin gerçek başarısı, insanların seyirci değil, katılımcı olarak orada olmasıydı. Bizim hedefimiz sayı ile ilgili değildi. Yani hedef, şehirde bu konuda malum konularda insanların itirazını hep beraber dile getirecekleri, o birlik beraberliğin oluşacağı ortamı sağlamaktı. Ben sahneden olsun, görüntülerden olsun seyrettiğimde, gördüğümde gerçekten katılımcı bir topluluk gördüm. Yani duyguluydular, sonradan pek çok insandan 'ağladık, etkilendik' diye yorumlar aldım. Çok fazla insan şey yapmış, duygusal olarak kendine ait hissetmiş yani bu şeye. O yüzden gerçek başarısı bence, mitinge insanların seyirci olarak gelmemiş olması, katılımcı olarak gelmiş olması. O nedenle çok başarılı buluyorum mitingi" ifadelerini kullandı.

"Belediye bütçesiyle ödeyemeyeceğimiz bir sözleşmeye imza atamayız"

Toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin sendikaların taleplerine değinen Tugay, belediyenin mali kapasitesini zorlayacak oranda taleplerin karşılanamayacağını belirtti. Tugay, şunları söyledi:

"Ülkemizde yalnızca İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları yok. Diğer belediyelerdeki maaşlara da bakmak gerekir. Valilerin maaşı 70 bin TL civarında. Talep edilen rakamlar yoksulluk sınırının da üzerinde. Belediyenin tüm hizmetlerini sürdürebilmesi için bütçe dengesi gözetilmeli. Yüzde yüzlere varan artışlar isteniyor, bu hiçbir belediyede mümkün değil. Grev tehdidiyle geri adım atmayız. Ödeyemeyeceğimiz parayı taahhüt edemem. Herkesin aklıselim davranması gerekir."

"Karşıyaka Stadı için tahsisi bekliyoruz"

Karşıyaka Stadı'na ilişkin de konuşan Tugay, alan tahsisi tamamlandığında ihaleye çıkılacağını ve bu projeyi hayata geçirmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.