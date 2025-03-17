Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Kutlandı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çanakkale Savaşı'nın tarihin akışını değiştirdiğini vurgulayan Başkan Tugay, " Çanakkale Zaferi, dünyayı kasıp kavuran kocaman bir savaşın küçük bir cephesi gibi görünen ama o savaşın tüm taraflarının kaderini değiştiren kocaman bir zaferdir. Çanakkale, askeri güce karşı azmin, aklın ve inancın zaferidir. Kurtuluşumuzun yoludur. Çanakkale, 110 yıllık onurumuzdur" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu tarihi zaferin önemine değinerek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi andı. Başkan Tugay'ın zaferin 110'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

"Öyle bir tarih ki gerçeklerin içinden 'destan' çıkardı. Öyle bir zafer ki imkansızlıkların içinden 'mucize' çıkardı. 110 yıl önce tarihin en çetin savaşlarından biri verildi bu topraklarda; Çanakkale Savaşı, tarihin akışını değiştirdi. İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı önüne tüm güçlerini toplayarak dünya haritasını yeniden çizmek üzere gelmişti. Niyetleri, İstanbul'u alıp Boğazlara hakim olmaktı. Ama 18 Mart 1915'te başlayan deniz harekatında bozguna uğradılar. Kara harekatı için daha güçlenerek, geldiler, 28 Nisan 1915'te beş noktadan karaya çıktılar. Fakat karşılarında Kurmay Yarbay Mustafa Kemal vardı. Onun akıllı ve inatçı savunması vardı. Geri dönmeyi düşünmeden gelmiş Türk askeri vardı. Çanakkale geçilmezdi; ancak tarihe geçebilirdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi, 8 Ağustos 1915'te zaferle sona erdiğinde Mustafa Kemal'in, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!' sözüyle tarihe geçti. Onca kayıptan geriye Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal'in, tüm Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarma müjdesi kaldı. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, dünyayı kasıp kavuran kocaman bir savaşın küçük bir cephesi gibi görünen ama o savaşın tüm taraflarının kaderini değiştiren kocaman bir zaferdir. Çanakkale, askeri güce karşı azmin, aklın ve inancın zaferidir. Kurtuluşumuzun yoludur.

Çanakkale, 110 yıllık onurumuzdur. Çanakkale, tarihe sığmayan zaferdir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı kutlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."