İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan Ödemişli süs bitkisi üreticilerine destek

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 21. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi'nde Küçük Menderesli üreticilerle buluştu. Çiçekçilik ve fidancılığın merkezi Ödemiş'te üreticilere yönelik desteklerin artırılarak sürdürüleceğini belirten Tugay, İnciraltı'nda düzenlenecek EXPO İzmir 2027 için de "Her şey hazırlandı, zamanını bekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş programı kapsamında Ödemiş Belediyesi ile Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen 21. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi'ni ziyaret etti. Küçük Menderes Havzası başta olmak üzere İzmir'in verimli topraklarında süs bitkisi yetiştiren üretici ve kooperatiflerin ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu sergi için Ödemiş Açık Fuar Alanı'na gelen Başkan Tugay'a AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel ve Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Ardıcak eşlik etti.

Sergi alanındaki üretici, peyzaj tasarımcısı ve ekipman üreticilerinin stantlarını gezen Başkan Tugay, ürünler hakkında bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin yanında olduklarını belirten Tugay, kooperatiflerin renkli bitkilerini inceledi.

"ÇİÇEKÇİLİĞİN, FİDANCILIĞIN BAŞKENTİ"

Sergide basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, "21'incisi düzenlenen bu fuara daha önce de pek çok kez geldim. Her defasında aynı duyguyu hissediyorum. Bolluk, bereket ve geleceğe dair umut görüyorum. Biz her zaman üreticilerimizin yanındayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bahçe bitkileri ve fidan üretimi başta olmak üzere tarımla uğraşan herkesin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Desteklerimizi ve çalışmalarımızı artıracağız. Bu bölgenin kalkınmasını daha da hızlandıracağız. Burası çiçekçiliğin ve fidancılığın başkentidir. Üreticilerimizle gurur duyuyor, onların daha iyi noktalara gelmesi için elimizden gelen katkıyı vermeye devam ediyoruz. Gelecek yıl nisan ayında İnciraltı'nda Botanik EXPO düzenleyeceğiz. Her şey hazırlandı, zamanını bekliyoruz. Uluslararası katılımla gerçekleşecek EXPO'nun üreticilerimize de çok değerli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu fuar bizim için ayrı bir heyecan" dedi.