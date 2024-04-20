İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir'i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir\'i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.

20.04.2024 19:24  Güncelleme: 19:30
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KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(ANKARA)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Görevimizin başında olduğumuz her gün, her saat, her dakika sadece halkımızın, kentimizin ve ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz. Kişilere veya zümrelere değil toplumun genel yararına hizmet edeceğiz. Vicdanımızın sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Emanetiniz olan bu güzel vatanı ve demokrasiyi canımız pahasına koruyacağız" diye yazdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanları ve eşi Öznur Tugay ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Cemil Tugay, beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tugay, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI GÖZETECEĞİZ"

Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri aziz İzmir'in halk iradesiyle seçilmiş temsilcileri olarak bugün manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde hemşehrilerimizin teveccühü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilerek, 4,5 milyon İzmirliye hizmet etmenin sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorum. Ancak bu sorumluluğun sadece kanunlar karşısında ya da bize oy veren seçmenler huzurunda karşılık bulan bir hissiyat olmadığını belirtmek isterim. Bu sorumluluk; yoksul halk çocuklarının devletin en yüksek makamlarına ulaşabilmesinin önünü açan; Cumhuriyetimizin bize sunduğu fırsat eşitliğine duyduğumuz minnetin omuzlarımızdaki ağırlığıdır aynı zamanda. Bu sorumluluk demokrasi ve çağdaşlık yolunda önümüzü aydınlatan devrim ve ilkelerinize olan bağlılığımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ulusunun ebedi önderi, saygıdeğer Genel Başkanımız; bugün huzurunuzda bir kez daha ant içeriz ki; görevimizin başında olduğumuz her gün, her saat, her dakika sadece halkımızın, kentimizin ve ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz. Kişilere veya zümrelere değil toplumun genel yararına hizmet edeceğiz. Vicdanımızın sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Emanetiniz olan bu güzel vatanı ve demokrasiyi canımız pahasına koruyacağız. Sözümüzden dönmeyeceğiz, yolumuzdan tek bir adım bile geri gitmeyeceğiz. Aziz Atam; hatıranız önünde saygı ile eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve Cumhuriyetin temellerine harç koyan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İNÖNÜ'NÜN KABRİ DE ZİYARET EDİLDİ

Cemil Tugay ile belediye başkanları daha sonra ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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