İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ı ağırladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ı ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ı ağırladı. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

10.05.2024 17:43
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ı ağırladı. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. İzmir'i çok sevdiğini belirten Alexandros Konstas, "Daha çok Yunan turist İzmir'i ziyaret etmeli" dedi. Başkan Cemil Tugay ise gelecek dönemde Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesi, yakın dostlukların oluşması için çabalayacaklarını söyledi.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı makamında ziyaret etti.

Tugay, "Bugüne kadar aslında ilişkilerimizin, dostluklarımızın, ortak projelerimizin daha ileri düzeyde olması gerekiyordu. Çok daha gelişmiş bir dostluğumuz olmalıydı. Burada aşmamız, yıkmamız gereken bir duvar var. Bu engeli olabildiğince küçültmek istiyorum. Kültürel ve coğrafi olarak çok yakınız. Yunanistan ile Ege Denizi'nin temizliği, ekosistemin korunması için birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Başkan Tugay'ı seçimi kazandığı için tebrik eden Konstas, "İzmir için çok iyi çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. Yunanistan Başkonsolosluğu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çok sıcak ilişkileri var. Bu şehirde kendimizi kabul edilmiş hissediyoruz. Emin olabilirsiniz ki bu ilişkileri geliştirmek için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

"DAHA ÇOK TURİST GELMELİ"

İzmir ve Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Alexandros Konstas, "Önünüzde uzun bir çalışma dönemi olacak. Birlikte güzel çalışmalar yapabiliriz. Önerilerinize açığım. Kültürel alanda çok fazla iş birliği fırsatı var. İzmir'i çok seviyorum. Hem İzmir'e hem de bütün Türkiye kıyılarına Yunan turistin gelmesi çok önemli. İzmir tarihi ve kültürel açısından önemli olanaklar sunuyor. O nedenle daha çok turist ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen güvercin figürü hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ı ağırladı - Son Dakika

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