İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Eşrefpaşa Hastanesi'ni Ziyaret Etti

(İZMİR) - 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret ederek hekimler ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a günün anısına anlamlı bir hatıra armağan verildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan, Eşrefpaşa Hastanesi'nde görevli bir Alman hemşirenin 1934 ve 1937 tarihli çalışma izni belgeleri, Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram tarafından Tugay'a takdim edildi.

Başkan Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede görev alan hekim ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayan Başkan Tugay, hastaneye sağlık hizmeti almak için gelen yurttaşlarla da sohbet etti. Ziyarette Yuvamız İzmir'e kayıtlı minikler de yer aldı.

Hastanenin ambulansında acil tıp ile ilgili bilgi alan çocuklar, aynı zamanda bir hekim olan Tugay'a çiçek takdim etti. Ziyaretin en duygulandıran anı ise Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram tarafından Başkan Tugay'a verilen hediye oldu. İki sene boyunca Eşrefpaşa Hastanesi'nde görev alan Alman hemşire Margot Konrat'ın çalışma izninin uzatılmasına ilişkin 1934 ve 1937 tarihli ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk imzalı iki belge, Tugay'a takdim edildi.

Hekim ve sağlık çalışanlarına hitaben konuşan Tugay, şunları söyledi:

"Doktorluk çok özel bir yaşam şekli"

"Burada olmak, sizlerin elini tutmak, 14 Mart Tıp Bayramı'nızı kutlamak benim için önemli ve çok özel. Belediye başkanı olduğum günden beri bana 'Mesleğinizi özlüyor musunuz' diye soruyorlar. İtiraf ediyorum; şu hastanenin kapısından içeri girdiğim zaman mesleğimi özlediğimi hissediyorum. Doktorluk çok özel bir yaşam şekli. Altı yıl tıp fakültesi okuduktan sonra 36 yıl hekimlik yapınca bu meslek insanın iliklerine kadar işliyor. Hastane bazen evin yerini alıyor. Hastaneler bizim için aslında ev. Buralarda kurduğumuz dostluklar, arkadaşlıklar ömür boyu devam ediyor ki aranızda sınıf arkadaşlarım, beraber çalıştığım doktor arkadaşlarım var. Bu benim için büyük bir onur."

Tıp Bayramı dolayısıyla kendisini çok sayıda insanın aradığını kaydeden Tugay sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Belediye başkanlığı geçici bir sorumluluk"

"Beni hala doktor olarak gördükleri için onlara da teşekkür ediyorum. Doktorluk mesleğini fiilen yapmıyor olsam da bana mesleğim sorulduğunda 'Doktorum, cerrahım' diyorum. Belediye başkanlığı geçici bir sorumluluk. Toplumun sizi kamusal yönetim açısından geçici olarak görevlendirmesi durumu. Tüm İzmir bana bu görevi verdi ama ben ayrıca doktorları temsilen bu görevde bulunmanın özel sorumluluk olduğunu da düşünüyorum. İzmir'in daha önce doktor belediye başkanı oldu. Dr. Behçet Uz, halen ismiyle ve yaptıklarıyla herkesin hatırladığı ve minnet dolu olduğu özel bir insan. İnşallah onun gibi güzel hizmetler yaparım."

Başkan Tugay'dan doktorlara "Kapımız açık" çağrısı

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına insanlara çare olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini söyleyen Tugay, " Türkiye'ye örnek olacak alternatif bir sağlık sisteminin olabileceğine dair de bir örnek ortaya koymalıyız. Buraya gelen hastayla hiçbir hekimimiz, hiçbir çalışanımız arasında parasal iletişim yok. İzmir'deki tüm meslektaşlarıma çağrı yapmak istiyorum: Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanları ailesi, sizleri de buraya bekliyor. Burada bizimle aynı duyguyu hissederek çalışmak isteyen herkese kapımız açık. Hem yaptığı işten mutlu olacağı hem de insanca muamele göreceği bir çalışma ortamını kurmaya hazır bir belediye başkanı var" diye konuştu.

"Hastanın derdini dert edinen bir hastane"

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da kurumda iyi bir sağlık sisteminin bulunduğunu vurgulayarak, "Performans kaygısı olmadan, rakamlara takılmadan çalışılan, hekimlerinin şehrin her köşesindeki hastanın derdini dert edindiği bir hastane var; o hastane burası. Burada çalıştığınız için önünüzde saygı ile eğiliyorum. 14 Mart 1919, işgal sırasında bir grup tıp öğrencisinin işgale karşı başkaldırısının günü. 14 Mart dünya üzerinde sadece Türkiye'de kutlanıyor. Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışını düşündüğünüzde çok daha özel oluyor" ifadelerini kullandı.

Kıdemli hekimlere çiçek, İzmirli vatandaştan Başkan Tugay'a davet

Ziyarette hastanenin en kıdemli üç hekimi Dr. İbrahim Kıyıcı, Dr. Melda Ongun Uçar ve Dr. Hüseyin Çetinel'e Başkan Tugay tarafından çiçek takdim edildi. Ayrıca tüm çalışanlara karanfil dağıtıldı.

Tugay, hastane ziyareti sırasında engelli Ahmet Erdoğdu ile de sohbet etti. Tugay'ı ve Başhekim Bayram'ı çok sevdiğini belirten Erdoğdu, Tugay ve Bayram'ı evine davet etti.