İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan'da görevini öğrenciye devretti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan'da görevini öğrenciye devretti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevini ilkokul öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu'na devretti. Tugay, devir teslim töreninde çocuklara önemli mesajlar verdi ve çocukların geleceğe sahip çıkmasını vurguladı. Nizamoğlu ise görev süresince yapmak istediklerini paylaştı.

23.04.2024 10:51  Güncelleme: 11:00
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ/KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak büyükşehir belediye başkanlığı görevini ilkokul öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu'na devretti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi başkanlık makamındaki temsili devir teslim töreninde görevini Nizamoğlu'na devreden Başkan Tugay, Mustafa Kemal Atatürk'ün 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak Türkiye Cumhuriyeti yolunda önemli bir adım attığını kaydetti. Tugay, "Mustafa Kemal Atatürk, bir padişah tarafından değil de halkın temsilcileri tarafından yönetilmesi için Meclis'i kurmuş. Bugün onun açılışının yıl dönümü. Bizim için çok önemli bir gün. Ama bugünün bir özel tarafı da Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi. O nedenle biz bugün çocuklarımızı onurlandırmak, onların daha keyifli vakit geçirmesini sağlamak için bir sürü şey yapıyoruz. Aynı zamanda kendi görevlerimizi, makamlarımızı da çocukların temsilcilerine bırakıyoruz. Onlara diyor ki; bu ülkenin geleceği sizsiniz. İlerde sizin sahip olduğunuz bu ülkenin, daha güzel olması için siz de demokrasiye, milli egemenliğe, meclise, Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa sahip çıkmalısınız. Çocukları çok seviyoruz. İnşallah, güzel bir geleceğiniz olur. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

"SİZLERDEN ALDIĞIMIZ BU BAYRAĞI ÜLKEMİZİN EN GÜZEL YERLERİNE TAŞIYACAĞIZ"

Tugay, konuşmasının ardından koltuğunu "23 Nisan günü koltuğumuzu sizlere devrediyoruz, hayırlı olsun. Artık belediye başkanısınız, başarılar diliyorum" diyerek Nizamoğlu'na bıraktı. Tugay'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Konak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu ise "Bu güzel görevde bulunmamda emeği olan, üyesi olduğum Çocuk Belediye görevlisi büyüklerime ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay' a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Nizamoğlu, sözlerinin devamında ise "Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bizler vatanımızı, bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı kıymetli anne, babalarımızdan ve değerli öğretmenlerimizden öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak, sizlerden aldığımız bu bayrağı, ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Barışın tüm dünyayı kucakladığı, yeryüzündeki tüm çocukların eşit şartlarda olduğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Şehirlerin geleceğinin gençler ve çocuklar üzerine kurulması gerektiğini kaydeden Alya Ada Nizamoğlu, "Belediyeler çocuk dostu oldukça, çocuklar ve aileleri tarafından daha çok sevilir, tercih edilir. Hayat ağacı gibi kök salar, basit bir yapı olmak yerine, içinde yaşayanlara hayat verirler" diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yapmak istediklerini ise şu şekilde ifade etti:

"Yeteneklerimizi keşfetmeye yönelik ücretsiz kursların arttırılması, hayvan sevgisini hissedebilmek için sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik bütçenin arttırılması. Sanatı ve sanatçıyı daha iyi gözlemleyebilmemiz için çocuklara yönelik etkinliklerin ve duyurularının arttırılması. 'Hareket sağlıktır' düşüncesiyle yürüyüş günleri düzenlenmesi."

Devir teslimin törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Alya Ada Nizamoğlu'na günün anısına hediye takdim etti. Öte yandan tören sonrasında Alya Ada Nizamoğlu, şarkı söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan\'da görevini öğrenciye devretti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan'da görevini öğrenciye devretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan'da görevini öğrenciye devretti - Son Dakika
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