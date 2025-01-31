İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Karşıyaka'da Yeni Projeleri Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Karşıyaka'da Yeni Projeleri Açıkladı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka muhtarları ile bir araya gelerek, ulaşım, atık yönetimi ve sağlıklı ürün temini için hayata geçirecekleri projeleri açıkladı. Yeni nesil troleybüslerin Karşıyaka'da sefere başlayacağı belirtilirken, tanzim satış noktalarının yeniden kurulacağı duyuruldu.

31.01.2025 09:47  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka muhtarları ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dirençli kent çalışmalarından, ulaşım ve atık yönetimine kadar hayata geçirecekleri projeleri açıkladı. Yurttaşlara sağlıklı ve uygun fiyatta ürün sağlayacak eski Tansaş modelini hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Tugay, yeni nesil troleybüslerin de ilk olarak Karşıyaka'da sefere başlayacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'da görev yapan mahalle muhtarları ile buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile belediye bürokratlarının da yer aldığı toplantıda, kente ve ilçeye yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler konuşuldu. Kültürpark 1 No'lu Hol Çetin Emeç Toplantı Salonu'ndaki buluşmada konuşan Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka'da inşa edilen ancak yapımı bir süredir duran opera binasını yapacaklarını belirtti.

Ürünler üreticiden alınacak, taze satılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yurttaşlara kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyata ürün sağlamak için tanzim satış noktalarını yeniden hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Başkan Tugay, "Bu mağazalarda her şey piyasa fiyatının yüzde 20 belki yüzde 25 altında olacak. Ürünler taze olacak. Üreticiden alacağız. Başarılı bir tanzim satış mağazası zinciri kurmayı hedefliyoruz. Henüz yer konusu net değil. Tansaş ismini sattıkları için yeniden kullanamıyoruz ama model olarak ona benzeyecek" dedi.

"Yüksek riskli gördüğümüz binaların yenilenmesi için kolaylaştırıcı davranacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depreme dirençli kent çalışmalarına Bornova ve Bayraklı'nın ardından Karşıyaka ile devam edeceklerini de söyleyen Başkan Cemil Tugay, "Gelecek aylarda Karşıyaka'da hem mikrobölgeleme hem de yapı envanter çalışması başlayacak. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından çok şey yaşadık. Kararlıyım. Bunun önemini biliyorum. Riskli gördüğümüz yapılarla ilgili bina sahiplerini bilgilendireceğiz ve ne gerekiyorsa yapacağız. Amacımız kimseyi sıkmak, üzmek değil. Ama herhangi bir risk oluşmaması adına bina sahiplerine verebileceğimiz tüm desteği vererek, binanın bir an önce dönüşümünü sağlayacağız" diye konuştu.

"Karşıyaka pilot ilçe olacak"

Başkan Tugay, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda ulaşım filosunu, dinamik şarjlı elektrikli otobüslerle güçlendireceklerini ifade ederek, "Karşıyaka'ya troleybüs getireceğiz. Yeni nesil troleybüsler hem konforlu hem kapasitesi yüksek ve çevreci. Umduğumuz başarıyı yakalarsak İzmir'in pek çok yerine yayacağız" dedi.

Çöpler için Fransa modeli

İzmir'in genelinde çöplerin evde ayrıştırılarak toplanacağını da ifade eden Başkan Tugay, "Evde çöp ayrıştırma işi İzmir'de zorunlu olacak. İsviçre, Almanya, Fransa'da olduğu gibi. Hiç geri dönüştürülmeyen çöp kalmasın istiyoruz" dedi.

Başkan Tugay, Karşıyaka'da bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçen Kent Ormanı'nda da gerekli düzenlemelerin yapılacağını aktardı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Karşıyaka, Politika, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Karşıyaka'da Yeni Projeleri Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Karşıyaka'da Yeni Projeleri Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.