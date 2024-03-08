GİZEM ÇETİNKOL
Ankara Büşükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek, desteklerini ileten İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önce Beşiktaş Jimnastik Kulübünü ziyaret etti. Ardından da İBB Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi açılışına katıldı.
Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'ye destek için Türkiye genelinde çalışmalara başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı geçtiğimiz günlerded ziyaret ederek desteklerini ileten Soyer, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önce Beşiktaş Jimnastik Kulübünü ziyaret etti. Ardından da İBB Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi açılışına katıldı.
Ankara ve İstanbul'a verdiği desteklerle ilgili konuşan Soyer, "Bizim 1 Nisan'a giderken adaylığımız onaylanmadı. Bu yüzden de İzmir dışına kafa yormamız gerekti. Mansur Başkana da Ekrem Başkana da desteklerimizi ilettik ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Narlıdere metrosu açılışında da bunu zaten dile getirmiştim. Bugüne kadar ki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'ydi. Bundan sonra sathımız, tüm vatandır, diye. CHP 100 yıllık bir değer, daha yüzyıllarca da var olacak. Bende partimiz için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" dedi.
Soyer, İBB'nin Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi Açılış Törenin de yaptığı konuşmada da " Ekrem Başkan Türk milletinin gözbebeğine, İstanbul'a beş yıldır tutkuyla, sevgiyle, aşkla baktı. Şimdi sıra bizde, ona sahip çıkma sırası bizde... Çünkü İstanbul ve Türkiye'nin kaderi ortak, İstanbul bir kez daha nefes alacak, Türkiye'de hep beraber nefes alacağız. Ekrem Başkanımın yolu açık olsun. Şimdiden zaferimiz kutlu olsun" diey konuştu.
Son Dakika › Güncel › İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İstanbul'da İmamoğlu ile buluştu - Son Dakika
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Koca, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni bir hastane müjdesi verdi. Beykoz'a 800 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacak.
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kastamonu'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirdiğini belirtti. Yelkenci, ayrıca dijital dönüşümün eğitimi nasıl etkilediğine ve bilgi güvenilirliğinin önemine değindi. Öğretmen akademilerinin amacının ise öğretmenleri farklı deneyimlerle buluşturarak enerjilerini artırmak olduğunu söyledi.
Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Proje kapsamında, öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmeler yapıldı. 3 okul ziyareti gerçekleştirilerek 178 öğrenciye ulaşıldı ve 214 broşür dağıtıldı. Proje ile öğrencilere güvenli bir yaşam sürmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da ikili görüşmelerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?