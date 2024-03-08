İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İstanbul'da İmamoğlu ile buluştu

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GİZEM ÇETİNKOL

Ankara Büşükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek, desteklerini ileten İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önce Beşiktaş Jimnastik Kulübünü ziyaret etti. Ardından da İBB Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi açılışına katıldı.

Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'ye destek için Türkiye genelinde çalışmalara başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı geçtiğimiz günlerded ziyaret ederek desteklerini ileten Soyer, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önce Beşiktaş Jimnastik Kulübünü ziyaret etti. Ardından da İBB Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi açılışına katıldı.

Ankara ve İstanbul'a verdiği desteklerle ilgili konuşan Soyer, "Bizim 1 Nisan'a giderken adaylığımız onaylanmadı. Bu yüzden de İzmir dışına kafa yormamız gerekti. Mansur Başkana da Ekrem Başkana da desteklerimizi ilettik ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Narlıdere metrosu açılışında da bunu zaten dile getirmiştim. Bugüne kadar ki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'ydi. Bundan sonra sathımız, tüm vatandır, diye. CHP 100 yıllık bir değer, daha yüzyıllarca da var olacak. Bende partimiz için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" dedi.

Soyer, İBB'nin Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi Açılış Törenin de yaptığı konuşmada da " Ekrem Başkan Türk milletinin gözbebeğine, İstanbul'a beş yıldır tutkuyla, sevgiyle, aşkla baktı. Şimdi sıra bizde, ona sahip çıkma sırası bizde... Çünkü İstanbul ve Türkiye'nin kaderi ortak, İstanbul bir kez daha nefes alacak, Türkiye'de hep beraber nefes alacağız. Ekrem Başkanımın yolu açık olsun. Şimdiden zaferimiz kutlu olsun" diey konuştu.