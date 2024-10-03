İzmir Büyükşehir Belediyesi 22 Elektrikli Tramvay Aracı İçin İhaleye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi 22 Elektrikli Tramvay Aracı İçin İhaleye Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatları için 22 elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıktı. İhalede yüzde 60 yerlilik şartı arandı ve birçok firma teklif verdi. Ayrıca, finansmanın ING Almanya'dan sağlanacağı belirtildi.

03.10.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında kullanılmak üzere elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıktı. 22 araçlık ihalede yüzde 60 yerlilik şartı arandı.

Kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi hem Çiğli hem de Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 22 elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıktı. Yüzde 60 yerlilik şartının arandığı ihalede yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Biri yerli, biri yabancı iki firma teklif verdi

Kültürpark 2 No'lu Hol'deki toplantı salonunda yapılan ve 22 elektrikli tramvay aracının yanı sıra yedek parça, özel alet ve ekipmanları içeren ihaleye iki firma katıldı. Çin merkezli firma CRRC Zhuzhou Locomotive Co. LTD 3 milyar 576 milyon 565 bin 513, Bozankaya Otomativ Makine İmalat İthalat ve İhracat AŞ 3 milyar 960 milyon liralık teklif verdi. Detaylı değerlendirme ihale komisyonu tarafından yapılarak karar verilecek. İhalenin sonlanmasının ardından, kazanan firma çalışmalara başlayacak. Sözleşmenin imzalanması sonrası, ilk iki araç 20 ay sonra teslim alınacak. Araçların tümü 26 ay içinde teslim edilmiş olacak. Yeni tramvay araçları ile birlikte üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 60'a çıkacak.

Finansman ING Almanya'dan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ICIEC (İslami Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Kuruluşu) garantisi altında ING Almanya ile yetkilendirme mektubu imzaladı. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir, ING Almanya ile Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi, Konak-Karşıyaka Tramvayı, Raylı Sistem Vagon Alımı, Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı Yapım İşi gibi projelerde de beraber çalışmıştı. 22 tramvay aracı, yedek parçaları, özel alet ve ekipmanı için yapılacak kredi anlaşması 'yeşil finansman' olmasıyla da dikkat çekecek. Yeşil finansman terimi; doğa dostu, çevreye faydalı veya daha az zararlı ürünleri içeren projelerin uygulanması için sağlanan finans türleri için kullanılıyor.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye ulaştı

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Almanya, Finans, Güncel, Ulaşım, Çevre, Çiğli, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi 22 Elektrikli Tramvay Aracı İçin İhaleye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:04 Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:28:38. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi 22 Elektrikli Tramvay Aracı İçin İhaleye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement