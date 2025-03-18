İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yıldır, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftar Yaptı: "Her Birinizin Başımızın Üstünde Yeri Var"

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehit yakınları, gaziler ve aileleri için düzenlediği iftar buluşmasına katılan Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Her birinizin başımızın üstünde yeri var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında şehit yakınları ve gaziler için düzenlediği iftar buluşması Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, şehit yakınları ve gazi derneklerinin temsilcileri ile ailelerinin katıldığı yemek programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti, yoktan var olan bir devlettir. Bizler tüm kazanımları için mücadele vermiş, bağımsızlık uğruna var gücüyle savaşmış bir milletin evlatlarıyız. Aradan geçen bir asırda ülkemizde çok şey değişmiş olsa da Cumhuriyet'in temel değerlerini yaşamaktan ve yaşatmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz ortadadır. Bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaret ve inancıyla bizlere vatan oldu. Bağımsızlığın simgesi olan bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor ve bundan sonra da dalgalanmaya devam edecek. Bu ramazan gününde iftar programımıza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Her birinizin başımızın üstünde yeri var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından şehit ve gazi derneklerinin başkanları tarafından Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'a çiçek takdim edildi.