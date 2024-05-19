İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için şenlik düzenledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için şenlik düzenledi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD) ile Gürçeşme Yerleşkesi'nde çocuklar için şenlik düzenledi.

19.05.2024 10:57  Güncelleme: 11:37
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD) ile Gürçeşme Yerleşkesi'nde çocuklar için şenlik düzenledi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarda çocuklar da unutulmadı. Gürçeşme Yerleşkesi'nde düzenlenen şenlikte çocuklar neşe dolu anlar yaşadı.

Kutlamalar kapsamında sosis balon katlama, yüz boyama, bez kalem kutusu boyama, Çarkı Çevir Hakkını Bil, Kuklalar Canlanıyor Masal Anlatımı, Peçekuça Çocuklar ile Beden Ritmi, Kostümlerle İnteraktif Hikaye Anlatımı ve Canlandırması, İnteraktif Clown Show atölyeleri büyük ilgi gördü. Şişme oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar jonglör gösterisini soluksuz izledi. Sahne gösterileri de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Sihirbaz ve  pandomim ile Ada Gösteri Topluluğu, Bubble Show ve Şubadap gösterileri coşkuyla izlendi.

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Çocukları mutlu etmek için şenlik düzenlediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyolog Gülşah Karadoğan, "Kentin farklı noktalarından çocuklarımız burada. Onları burada eğlenirken görmek bize mutluluk verdi. Tüm ekibimizle birlikte olanca gücümüzle İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz büyük bir aileyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için şenlik düzenledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için şenlik düzenledi - Son Dakika

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