İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı'nı Hizmete Açtı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çiftçiye can suyu olacak Dikili Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı'nı hizmete açtı. Ön ödemeli akıllı sayaç sistemi ve damla sulama yöntemiyle kuraklığa karşı yüzde 50 su tasarrufu sağlayan tesisin açılışında konuşan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır tarıma, çiftçiye destek olmak için çalıştığını belirterek "Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dikili'de yapımını tamamladığı ve bölgedeki 545 çiftçiye can suyu olan Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı Projesi hizmete açıldı. Yahşibey Sulama Göleti'ndeki su kaynağını, yüksek basınçlı damla sulama yöntemiyle toprakla buluşturarak kuraklığa karşı yüzde 50 su tasarrufu sağlayan projenin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptı. Açılış törenine Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kooperatif ve birlik yöneticileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Çiftçilerin çilek hasadına katıldı

Tugay, açılış programı öncesi Dikilili çiftçilerle bir araya geldi. Bölgede çilek üretimi yapan İmren ailesinin seralarını ziyaret eden Tugay, çilek hasadına katıldı. Çilek hasadının ardından bölgedeki üretim hakkında bilgi alan Başkan Tugay, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Organik tarımdan kırsal kalkınmaya kadar pek çok konuda çiftçilerle sohbet eden Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

"Çiftçi ne borcunu ödeyebiliyor ne de geçinebiliyor"

Seranın ardından Bademli'deki su iletim hattının ulaştığı zeytinlik alanına gelen Tugay, tesisin açılışını yaptı. İzmir'in tarihi boyunca önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Tugay, "Bu bölgenin verimli topraklarında pek çok değerli tarımsal ürün yetişiyor. Bu ürünler aynı zamanda İzmir Limanı ve yakın limanlarda sadece bu bölge için değil, diğer ülkeler ve şehirler için de çok büyük değere sahip. Bu dönemde ise kuraklık ve hava sıcaklığı nedeniyle, bir taraftan da aslında hiçbir çiftçinin suçu olmayan piyasa koşulları nedeniyle tarım yapmak, bir şeyler üretmek her zamankinden daha zor. Zor şartlarda bir şeyler yapmaya çalışsalar da nihayetinde geçinemiyorlar. Ne borçlarını ödeyebiliyorlar, ne de kazançları onların geçinmelerine yetiyor" dedi.

"Herkesin üzerine sorumluluk düşüyor"

İklim krizi nedeniyle mevcut gidişatın kötü olduğunu ifade eden Tugay, "Topraklar çölleşmesin, tarım bitmesin, gıda krizi yaşanmasın diye bir şeyler yapmak zorundayız. Devlet kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bunların yanında herkesin bu mücadelenin bir parçası olması gerek. Şöyle bir lükse sahip değiliz; ben burada oturayım, işin sadece eleştirisini yapayım, televizyonda bir şeyler izleyeyim, arada sosyal medyada bir şeyler yazayım. Böyle değil. Herkesin üzerine sorumluluk düşüyor. Kimsenin bilinçsiz davranma lüksü yok" diye konuştu.

"İzmir Büyükşehir, tarımı desteklemek adına çok çalışan bir belediye"

Tarımın can çekiştiğini, çok büyük su sıkıntısı olduğunu söyleyen Tugay, "Doğru tarım politikaları olmadığı için de bu sorun hızla büyüyor. Böyle giderse gençler tarımla uğraşmayacak. O zaman tarımı kim yapacak? Bir şeylerin değişmeye başlaması lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır tarımı desteklemek adına çok çalışan bir belediye. O yüzden içimizde çok değerli arkadaşlarımız var. Çok değerli bir birikim var. Ama yeterli mi? Değil. O yüzden bizler, geçmişten aldığımız bayrağı daha ileri götürmek, daha yukarı çıkarmak için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Üreticimizin güçlenmesine katkı koymaktan onur duyuyoruz"

Hizmete alınan projenin örnek olacağını ifade eden Tugay şöyle devam etti:

"Bugün burada son yıllarda giderek artan kuraklığın sebep olduğu susuzlukla ilgili bir taraftan gereksiz su tüketimini azaltacak, diğer taraftan tarıma önemli bir destek olacak değerli tesisin hizmete alınışını gerçekleştiriyoruz. Bu sulama göletindeki suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak bu sistemin örnek olacağına inanıyorum. Bu sistem, bundan sonraki yatırımları da teşvik edecek. Bu tesis, üreticilerimizin yıllardır beklediği suya kavuşmasını sağlayacak. Bir taraftan yeraltı su kaynaklarının korunmasına da yardımcı olacak. Bölgedeki üreticilerimizin güçlenmesine bu şekilde katkı veriyor olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Doğal kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanan bir tarım kenti için, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Suyun, sulamanın kıymetini çok iyi bilirim"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de "Bugün bölgemiz için çok önemli bir yatırımın açılışındayız. İklim krizinin çok yoğun yaşandığı günlerde burada yapılan yatırımın değeri anlatmakla bitmez. Çiftçi bir aileden gelen bir kardeşiniz olarak suyun, sulamanın kıymetini çok iyi bilirim. Bu dönemde buraya yapılan yatırım müthiş bir öneme sahip. Ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

Dikili Yahşibey Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Basri Güneş ise "Bugün burada ortak amaçlarımız doğrultusunda bir araya geldik. Kooperatifin özünde dayanışma, şeffaflık vardır. Göreve geldiğimiz günden beri tarımın geliştirilmesi üreticilerin desteklenmesi için attığınız adımlar bizim için çok önemli. Bu projenin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Tugay, zeytinlik alanına geçerek iletim hattının vanasını çevirdi. Tesisten gelen yüksek basınçlı su, damla sulama yöntemiyle faaliyete başladı.

62 kilometrelik hatla 8 bin 600 dekar alan sulanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan su tesisi, 62 kilometrelik hatla Yahşibey, Bademli ve Denizköy mahalleleri başta olmak üzere toplam 8 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlıyor. Sulama göletinin kullanımıyla yeraltı su kaynakları da önemli ölçüde korunacak. Ön ödemeli akıllı sayaçlarla hizmete sunulan proje, Dikili Yahşibey Sulama Kooperatifi aracılığıyla çiftçiler tarafından kullanılabilecek.

12 yıllık su hasreti bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Özel İdaresi tarafından 2013 yılında yapımı tamamlanan Yahşibey Sulama Göleti'ndeki su kaynağının toprakla buluşmasını sağladı. Yaklaşık 12 yıldır çiftçilerin sulama tesisi olmadığı için yararlanamadığı su kaynağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 85 milyon liralık yatırımıyla hizmete açılmış oldu. 3 milyon 100 bin metreküp suyun depolandığı göletteki kaynak, bölgedeki zeytin üreticileri başta olmak üzere çok sayıda çiftçiye damla sulama yöntemiyle ulaşmış oldu.