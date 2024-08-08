İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları ve Deniz Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları ve Deniz Etkinlikleri Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi genç odaklı kent vizyonuyla gençlik kampları ve deniz etkinliklerini sürdürüyor. 10-11 Ağustos tarihlerinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde yapılacak gençlik kampı için başvurular sürüyor.

08.08.2024 14:16
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi genç odaklı kent vizyonuyla gençlik kampları ve deniz etkinliklerini sürdürüyor. 10-11 Ağustos tarihlerinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde yapılacak gençlik kampı için başvurular sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında çalışan Genç İzmir birimi, gençlik kampları ve deniz etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor. 10-11 Ağustos tarihlerinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde yapılacak gençlik kampı ile ilgili başvurular sürüyor.

18-30 yaş arası gençlere açık

Sınırlı sayıda katılımla yapılacak kamplar doğa ve deniz temalarıyla düzenlenecek. 18-30 yaş arası gençlere açık olacak kamp ve deniz etkinlikleri için başvurular https://www.gencizmir.com/ portalı üzerinden yapılıyor. Başvurusu kabul edilen gençler, seçtikleri kamp yeri ve tarihe göre sadece çadırlarını yanlarında getirerek doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, sinema gecesi, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyelerden ücretsiz yararlanabilecek.

Deniz ve havuz etkinlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlik kamplarının yanı sıra deniz ve havuz etkinlikleri de düzenliyor. Selçuk, Çeşme, Seferihisar ve İzmir'in farklı yerlerinde kamp ve deniz etkinlikleri devam edecek.

Genç İzmir deniz ve havuz tarihleri şöyle;

13 Ağustos Selçuk Pamucak

20 Ağustos Oasis Aquapark Çeşme

27 Ağustos Oasis Aquapark Çeşme

10 Eylül Dikili Plaj Tesisleri

17 Eylül Ardıç Plajı Karaburun

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları ve Deniz Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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