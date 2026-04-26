İzmir Büyükşehir Belediyesi Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta hizmete açtığı Hasan Ali Yücel Kütüphanesi; koleksiyonu, modern çalışma alanları ve erişilebilir yapısıyla öğrencilerden emeklilere kadar her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Kültürpark'ta hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hasan Ali Yücel Kütüphanesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Toplam 2 bin metrekarelik alana sahip kütüphane; modern yapısı, 20 bin kitaplık koleksiyonu ve 250 kişilik kapasitesiyle dikkati çekiyor.

Pazar günleri dışında her gün 08.00-23.00 saatleri arasında açık olan kütüphanede; sesli ve sessiz çalışma odaları, bilgisayar bölümü, görme engelliler için erişilebilir alanlar ve ücretsiz internet hizmeti bulunuyor. Özellikle gençlerin tercih ettiği kütüphane, merkezi konumu ve doğayla iç içe ortamıyla her yaştan İzmirlilere hitap ediyor.

İhtiyaçlara göre tasarlandı

Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'nin 3 Nisan'da hizmete açıldığını belirterek, Kültürpark'taki Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nden edinilen deneyimin projeye yansıtıldığını söyledi. Önenç, yapılan memnuniyet anketleri ve ihtiyaç analizlerinde özellikle gençlerin farklı çalışma alanlarına ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü ifade etti. Bu doğrultuda sesli ve sessiz çalışma odaları, bireysel alanlar ve tam donanımlı bilgisayar bölümü oluşturulduğunu aktardı. Erişilebilirliğe de önem verdiklerini vurgulayan Önenç, erişilebilir alanı görme engellilere yönelik düzenlediklerini, bu alanı farklı engel gruplarını kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

Kütüphaneden faydalanan gençler, şunları söyledi:

-Elif Türköz: "Evde ders çalışamıyorum, kütüphane ortamınd çalışmak daha verimli oluyor. Yeşil alanlar mola anlarında sosyal bir ortam sağlıyor. Merkeze ulaşım kolay ve uzun çalışma saatlerinin de önemli bir avantajı var."

-Kemal Efe Kuyumcu: "İzmir artık kesinlikle bir kütüphane kenti."

-Sude Aytürk: "Evde ders çalışamadığım için her gün kütüphaneye gelmek zorundayım. Burası açıldığı günden beri buradayım. Hem büyük hem de Kültürpark gibi işlek bir yerde. Ulaşımı kolay. Kütüphanede bilgisayar odası olması bizim için bir avantaj. Çünkü matematik ile ilgili olan bir uygulamaya bilgisayarla girilebiliyor."

-Mert Aşkın: "YKS'ye hazırlanıyorum. Kütüphanenin Kültürpark içinde olması, ulaşımının kolay olması, yemek yiyebileceğimiz alanlara yakın olması çok güzel. Doğayla iç içe bulunduğumuz bir ortam. İzmir'de tam da ihtiyacımız olan bir hizmet. Burası büyük bir kütüphane. Dolayısıyla hem YKS hem KPSS öğrencilerinin hem de kitap okumaya gelen kişilerin kapasitesini karşılıyor."

Kütüphaneyi kullanan emekliler ise şöyle konuştu:

-Mustafa Asil Boyacıoğlu: "İzmir'in farklı yerlerindeki kütüphanelerin hepsini ziyaret ettim ama burası olağanüstü derecede güzel. Çok huzurlu bir ortam var. Kendimi burada özgür hissediyorum ve istediğim kitabı buluyorum. Personel çok yardımcı oluyor. Özellikle emeklilere bu kütüphaneye gelmelerini tavsiye ederim. Burayı yapanlara, düşünenlere binlerce teşekkür ederiz."

-Remzi Yıldırım: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta Hasan Ali Yücel adını taşıyan bir kütüphane yapması çok kıymetli. Okudukça umarım birbirimizi anlayabilmenin bir yolunu bulabiliriz."

-Özgür Doğan: "Kültürpark'ta düzenli olarak antrenman yapıyoruz. Önce İlber Ortaylı Kütüphanesi'ne uğruyoruz ardından Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'ne geliyoruz. Harika bir yapı, mükemmel bir tesis. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizim için bulunmaz bir nimet."