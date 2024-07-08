İzmir Büyükşehir Belediyesi Hurda Araç Merkezi'nde 476 Araç Bulunuyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Hurda Araç Merkezi'nde 476 Araç Bulunuyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hurda Araç Merkezi, terk edilmiş hurda araçları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Merkezde şu anda 476 hurda araç bulunuyor.

08.07.2024 11:14  Güncelleme: 12:45
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hurda Araç Merkezi, kentin çeşitli yerlerinde çevre kirliliği ve güvenlik sorunu oluşturan terk edilmiş hurda araçları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bir dönemin gözde lüks marka otomobillerinin yanı sıra klasik hurda araçların da çekildiği merkezde an itibarıyla 476 hurda araç bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını engelleyen, güvenlik sorunu yaratan, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan terk edilmiş hurda araçları, Menemen'in Kazımpaşa Mahallesi'nde kurduğu Hurda Araç Merkezi'nde toplamayı sürdürüyor. Türkiye'de belediyeye ait ilk hurda otoparkı olma özelliğini taşıyan 892 araç kapasiteli merkez, 13 bin metrekarelik alanda yer alıyor.  Lüks markalara ait hurda otomobillerin yanı sıra klasik araçlar da 6 ay içerisinde alınmazsa ekonomiye kazandırılıyor.

Çalıntı araçlar getirilmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 122. Maddesi'ne istinaden hurda niteliği taşıyan araçları belirlediklerini söyledi. Toprakdeviren, şu bilgileri verdi:

"Genellikle çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yine güvenlik açısından riskli hurda görünümlü araçları yerinde tespit ediyoruz. Yurttaşlardan gelen şikayetler veya ilçe belediyelerinden gelen resmi yazılara istinaden çalışma başlatıyoruz. Aracın bulunduğu konumda tespit yapıyoruz. Eğer plakalıysa ilçe belediyesine yazı yazıyoruz ve 7 gün içerisinde araç sahibine tebligat yapılması istiyoruz. 7 gün içerisinde duyurusu yapıldığı halde aracın sahibine ulaşamazsak, emniyet ile çalışma yürütüyoruz. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile aracın şase bilgilerinden plakalı ise plaka bilgisinden aracın sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadığımız zaman İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği trafikten men tutanakları ile aracı çekiyoruz."

Toprakdeviren, Hurda Araç Merkezi'ne hakkında çalıntı işlemi veya yakalama kararı bulunan araçların alınmadığını dile getirdi.

476 araç bulunuyor

Araçlar 6 ay bu merkezde tutuluyor. Bu süre içerisinde araç sahipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaparak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden alacakları bir belge ile araçlarını alabiliyor. 6 ayın sonunda çekilmeyen araçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devredilerek ekonomiye kazandırılıyor. 2020 yılı Ocak ayında hizmete giren merkeze şu ana kadar 684 araç çekildi. Araçların 177'si araç sahiplerince geri alındı, 31 araç ise ekonomiye kazandırıldı. Merkezde şu anda 476 hurda araç bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Hurda Araç Merkezi'nde 476 Araç Bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Hurda Araç Merkezi'nde 476 Araç Bulunuyor - Son Dakika
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