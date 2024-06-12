İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki TİS görüşmeleri sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki TİS görüşmeleri sonuçsuz kaldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, sendikanın masadan kalkmasıyla sona erdi. Memurların iş bırakarak eylem yaptığı olayda, memurlar uygun bir teklif beklediklerini ancak sınırlı bir teklif aldıklarını belirtti. Eyleme destek veren DİSK Ege Bölge Temsilci Memiş Sarı, görüşme için heyet oluşturulması durumunda bekleyeceklerini ifade etti.

12.06.2024 19:13
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TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, memurların masadan kalkmasıyla sona erdi. Yarıda kalan görüşmelerin ardından iş bırakan memurlar, meclis salonu önünde eylem yaptı.

Tüm Bel-Sen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bugün saat 13.15'te Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen TİS görüşmeleri, sendikanın masadan kalkmasıyla sona erdi. Yapılan görüşmeden sonuç çıkmazken, eylem yapma kararı alındı ve memurlar iş bıraktı. Tüm-Bel Sen 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, yapılan görüşmelerde uygun bir teklif beklediklerini ancak kendilerine sınırdan teklif verildiğini belirtti.

Kültürpark'ta bulunan meclis salonu önünde eyleme başlayan memurlar, 'Hakkımızı istiyoruz, emeğimizin karşılığın istiyoruz. Emekçilerin gücünü görenler meclisten ve bizden kaçıyorlar. Belediye meclis üyeleri ve başkanı bir yere kaçamayacaksınız' diyerek, tepkilerini dile getirdi. Memurlar, 'Sadaka değil toplu sözleşme', 'Bize ekmek yoksa size huzur yok', 'Başkan buraya' sloganları attı. Eylem yapan memurlar, polisin bulundukları yerden ayrılmasını istedi. Memurların, eylemi sürüyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilci Memiş Sarı da eyleme destek verdiklerini belirtip, "Bir heyet oluşturulacaksa biz görüşme için bekleyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki TİS görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki TİS görüşmeleri sonuçsuz kaldı - Son Dakika

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