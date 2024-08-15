İzmir Büyükşehir Belediyesi Kamusal Hizmetlerde Yapay Zeka Kullanımı Çalıştayı Düzenledi

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(İZMİR) - İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen Kamusal Hizmetlerde Yapay Zeka Kullanımı Çalıştayı'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini iyileştirmeyi, onu daha hızlı ve daha verimli çalışan bir kurum haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken yararlanacağımız teknolojilerden biri de yapay zeka olacak" dedi.

Hayata geçireceği projelerde yapay zekadan yararlanmak için Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü'nü kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamusal hizmetlerin kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Büyükşehir iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ bünyesinde faaliyet geçirilen Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü ile yurttaşların hayatını kolaylaştıracak projelerde yapay zekadan daha fazla yararlanılması sağlanacak.

Tugay: "Hepimizin çok keyif alacağı bir süreç olacak"

Belediye bürokratlarına yönelik olarak İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde yapılan Kamusal Hizmetlerde Yapay Zeka Kullanımı Çalıştayı'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Ben kurumsal başarı istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarmasını istiyorum. Bu, Cemil Tugay'ın başarısı olmayacak. Yapay zekayı yerel yönetim uygulamalarında doğru şekilde kullanırsak hepimizin çok keyif alacağı bir süreç olacak. Buna çok inanıyorum. Veriye dayalı analiz sürecini oturtmak, bunun üzerinden kontrollerimizi yapmak, tüm aşamalarda herkese açık olmak, sahip olduğumuz bilgiyi herkesle paylaşmak hepimizi başarılı ve mutlu hale getirecektir" diye konuştu.

"Yararlanacağımız teknolojilerden biri yapay zeka"

İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini iyileştirmeyi, onu daha hızlı ve daha verimli çalışan bir kurum haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu yaparken yararlanacağımız teknolojilerden biri de yapay zeka olacak. Günde kaç ton atık ürettiğimizi konuşuyoruz. 5 bin 500 ton atığın gerçekten ne kadarının atık olarak kabul edilmesi gerektiğini bilmiyoruz. Yani hemen her alanda, ortada bir veri var. O verileri aslında günlük olarak takip edebilsek, o verilerin üzerine analizler yapabiliyor olsak, bazı şeylerin neden olduğunu, problemlerin nerelerde yoğunlaştığını ve neleri yaparak bazı şeylerin düzeltilebileceğini anlayabiliriz. Yapay zeka bu konuda bize yardımcı olabilecek bir dijital teknoloji."

Çağın teknolojisini kullanmanın önemine değinen Başkan Tugay, yeni uygulamaları denemeye açık olunması gerektiğini vurguladı.

Velibeyoğlu: "Yerel yönetimler için yapay zeka strateji belgesi hazırlanacak"

İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ise Türkiye'de ulusal yapay zeka stratejisinin yayınlandığını ancak yerel yönetimler için şu ana kadar yapılmış bir yapay zeka strateji belgesi ve uygulama rehberinin olmadığını söyledi. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ'ye destek vererek ilk kez yerel yönetimler için yapay zeka strateji belgesi hazırlanacağını vurgulayan Velibeyoğlu, uygulamaları bu strateji belgesi üzerinden şekillendirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Durmaz: "İzmir'in çok güçlü bir teknoloji takımı var"

Çalıştayda konuşan İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Emrecan Durmaz da çalıştayda veri üreten bir şehir olmanın yönteminin konuşulacağını belirterek "İzmir'in artık yeni teknolojiler geliştiren, çökmüş sistemleri ayağa kaldıran çok güçlü bir teknoloji takımı var. İzmir'in geleceği, geleceğin İzmir'ini kodlamak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erol: "Veri güvenliği sağlanmalı"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kutluhan Erol, belediyelerde uygulanabilecek yapay zeka uygulamalarını aktardı. Buna göre karar destek sistemleri, şehir planlamacılığı, trafik yönetimi, toplu taşıma ve ulaşım planlaması, afet yönetimi, belediye işlemlerinin otomasyonu, denetim otomasyonu ve vatandaşlarla iletişimi hızlandırma konularında yapay zekadan yararlanılabileceğini kaydeden Erol, tüm bu sistemleri çalıştırırken veri güvenliğinin de sağlanması gerektiğini ifade etti.

Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve Genel Sekreter Yardımcıları ile belediye bürokratları ve yöneticileri katıldı. Çalıştay, sunum ve atölye çalışmaları ile devam etti.