İzmir Büyükşehir Belediyesi mahalle kültürünü yeniden canlandırıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Mahalle Şenlikleri, bu kez Karabağlar Umut Mahallesi'nde binlerce İzmirliyi buluşturdu. Konserler, atölyeler ve gösterilerle mahalle kültürü yeniden canlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, bu buluşmaların "dayanışma ve komşuluk bağlarını güçlendirdiğini" söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Şenlikleri'nin Karabağlar ayağı, Umut Mahallesi Muhtarlığı yanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Karabağlarlıların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Karabağlar Belediye Meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocukların neşesiyle renklenen şenlikte mini disko, sihirbaz ve jonglör gösterileri, halk oyunları, çocuk etkinlik atölyeleri ve yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Vatandaşlara pamuk şeker, patlamış mısır ve yemek ikramında bulunulurken Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) aracı da alanda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Yaklaşık 4 saat süren program, sanatçı Öznur Korkmaz'ın konseriyle taçlandı. Vatandaşlar sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken Karabağlar'da yaz akşamı müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu.

"KARABAĞLILARLA AYNI SOFRADA BULUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Karabağlar'ın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sizlerle böyle güzel bir yaz akşamında aynı sofrada buluşmak bizim için büyük mutluluk. Yaklaşık 10 yıl Karabağlar'da görev yaptım. Mutlaka hayatınızın bir noktasında yollarımız kesişmiştir. Yaklaşık iki buçuk yıldır da İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla sizlere ulaşmaya, destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"MAHALLEMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Programın açılışında konuşan Umut Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerinde böylesine kapsamlı bir organizasyon düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çelik, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olmak üzere organizasyonda emeği geçen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çalışanlarına, belediye meclis üyelerine, mahalle muhtarlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve katkı sunan herkese teşekkür ederek mahalle sakinelerine iyi eğlenceler diledi.

ÇOCUKLARIN KAHKAHASIYLA MAHALLE ŞENLENDİ

Mahalle Şenliği'nin en mutlu konukları çocuklar oldu. Oyun alanlarında vakit geçiren, gösterileri izleyen ve atölyelere katılan minikler yaz akşamının tadını doyasıya çıkardı. Beş yaşındaki Alin Çelik, oyunlar oynayarak çok eğlendiğini söyledi. Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Hatun Çelik ise bu tür organizasyonların aileler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Çocuklar için çok güzel bir etkinlik olmuş. Havalar sıcak olduğu için onları dışarı çıkarmakta zorlanıyoruz. Böyle etkinlikler olunca hem çocuklar eğleniyor hem de biz mutlu oluyoruz. Biz bu mahallede yaşamıyoruz. Yurtoğlu Mahallesi'nden şenliği duyunca çocuklarımızı alıp geldik. Bu etkinlikleri kaçırmıyoruz" dedi.

Sekiz yaşındaki Serhat Sarsılmaz ise alandaki coşkuyu, "Bütün gün evde sıkılıyordum. Burada gösteriler var, başkanlarımız geldi. Çok güzel vakit geçiriyorum. Bu etkinlik gerçekten çok iyi oldu" sözleriyle anlattı.

MAHALLE ŞENLİKLERİ YAZ BOYUNCA SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca kentin farklı mahallelerinde düzenleyeceği şenliklerle çocukları ücretsiz etkinliklerle buluşturmayı, kültür ve sanatı mahallelere taşımayı ve komşuluk kültürünü güçlendirmeyi sürdürecek.