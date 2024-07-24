İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları CHP İl Başkanlığı Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları CHP İl Başkanlığı Önünde Eylem Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bir gün iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Tüm Bel-Sen üyeleri, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde açıklama yaparak taleplerini iletti.

24.07.2024 15:43
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine bir gün iş bırakan memurlar, CHP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

Kültürpark'ta bir araya gelen Tüm Bel-Sen üyeleri, buradaki belediye hizmet binalarını dolaşarak slogan attı, ardından CHP İzmir İl Başkanlığı önüne yürüdü.

CHP İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, yaklaşık 1 aydır devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadığı için iş bıraktıklarını ve eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın, topu CHP Genel Merkezine attığını, onların da "2 yıl boyunca enflasyon oranında artış olmadan bir toplu sözleşmeyi uygun gördüklerini" belirttiğini aktaran Keleş, "Buradan diyoruz ki CHP her gün sokaklara, televizyonlara çıkıp 'biz geçinemiyoruz, bu ülkede enflasyon, işsizlik var, halk yoksullaşıyor' diyor. Ancak bize 2 yıl boyunca sıfır zam dayatıyor. Kabul etmiyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in maaş zamları üzerinden iktidarı eleştirdiğini ancak kendilerine iki yıl sıfır zam dayattığını savunan Keleş, "Özgür Bey dünkü açıklamasında hükümete yanıt olarak 'küfeyi taşımaya razıyız' demişti. Biz de buraya küfeyle geldik. Siz bu küfenin içindeki yumurtaları kırdınız. Emekçilerin hakkından elinizi çekin." dedi.

Tugay'a çağrıda bulunan Keleş, demokratik bir şekilde sözleşme masasının kurulmasını ve taleplerin orada müzakere edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Açıklamanın ardından Keleş, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile görüşerek taleplerini iletti.

Grup, daha sonra slogan ve alkışlarla Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamının bulunduğu Egemenlik Binası önüne yürüdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları CHP İl Başkanlığı Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika

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