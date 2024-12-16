İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Haciz Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlı kuruluş ve şirketlerine yönelik herhangi bir haciz işlemi olmadığını belirtti. Ayrıca, bazı şirketler için yapılandırma süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.

16.12.2024 16:17  Güncelleme: 18:24
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan (SGK) prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması

"HACİZ İŞLEMİ BULUNMAMAKTADIR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bazı büyükşehir belediyelerine haciz işlemi yapıldığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Belediyemize bağlı kuruluş ve şirketlerinin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan haciz işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca belediyemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile iki şirket için yapılandırma yapmış, 3 şirket için de yapılandırma süreci devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sk 06:
    akp Türkiyesi işlerine gelmeyince haciz kim takar sizi çekemediniz belediyeleri çatlayın emekli asgari ücret ne olacak onu haber verin koskoca reis ne eş yapar muhalefet yapar 0 4 Yanıtla
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