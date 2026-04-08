İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Konak Gaziler Caddesi'ne Nefes Aldıran Dokunuş... 154 Araçlık Ücretsiz Otopark Hizmete Girdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak'ta hastanelerin ve ticaretin yoğun olduğu Gaziler Caddesi'nde hem yolu yeniledi hem de 154 araçlık ücretsiz otopark kazandırdı. Atıl alanın değerlendirilmesiyle park kaynaklı trafik sıkışıklığı azalırken, bölgede ulaşım daha güvenli ve akıcı hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım konforunu artırmak amacıyla akılcı müdahalelerle sorunları birer birer çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Konak'taki Gaziler Caddesi'nin daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi için yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı girişinde, 1201 Sokak kesişiminde bulunan atıl alan modern bir otoparka dönüştürüldü. Özellikle cadde üzerinde araç parkı nedeniyle oluşan beklemelerden kaynaklanan trafik tıkanıklığını azaltması beklenen otopark, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yeni düzenleme sayesinde İzmirliler, araçlarını güvenle park ederek gün içinde sıkça kullandıkları hastanelere, kamu kurumlarına ve Gıda Çarşısı'na daha kolay ulaşabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yerinde yaptığı incelemenin ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından atıl ve kötü görünüme sahip alanın otoparka dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Zemin düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte İZBETON ekipleri asfalt uygulamasını gerçekleştirdi. Yapılan modern düzenlemelerle alana toplam 154 araç kapasiteli açık otopark kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında Gaziler Caddesi'nin yolu da yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

"Otopark çok işe yarayacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasından çok memnun olduğunu dile getiren Ömür Dilişen, "Gıda Çarşısı sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun oluyor. Bu nedenle otoparkın, özellikle iş saatleri içinde büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sabah ve akşam gelip geçenler için ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu. İnşallah çok iyi olur, hayırlı olur; biz de memnun kalırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay'a teşekkür

Sürücü Lütfü Şentürk de "Burası gerçekten çok gerekliydi. Araç parkı konusunda ciddi bir kargaşa yaşanıyordu. Bu düzenlemenin sorunu ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Çok güzel bir çalışma oldu, Başkanımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yollar yenilenmeden önce araçların alt takımları zarar görüyordu, bu soruna da çözüm getirildi. Çalışmaların devamını diliyorum" dedi.

"Trafik artık çok daha akıcı"

Gaziler Caddesi'ni yoğun olarak kullanan Mine Kartal ise düzenlemenin çok iyi olduğunu belirterek, "Otoparktan önce burası metruk bir alandı ve hoş olmayan görüntüler vardı. Bu düzenleme gerçekten çok iyi oldu. Park alanlarının genişlemesiyle otopark sorunu büyük ölçüde ortadan kalktı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk ve trafik sıkışıklığı azaldı. Bu otoparkın trafiği rahatlatacağını düşünüyorum. Yolun durumu eskiden kötüydü. Şimdi ise trafik gerçekten çok daha akıcı" diye konuştu.