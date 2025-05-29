İzmir Büyükşehir Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alıyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi sıcaklıklarla birlikte artan orman yangınlarına karşı yaz sezonu öncesi önlemlerini artırdı. Yangın Risk Haritasını oluşturan Büyükşehir, riskli bölgeleri belirleyerek ilave yangın tankeri dağıttı, muhtarlar ve yurttaşlarla toplantılar yaptı. Temmuz ve ağustos aylarında 14.00 ile 16.00 saatlerine dikkat çekilen çalışmada riskli yerlere ek ekipler gönderilmesi planlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizinin etkisiyle artan sıcaklıkların yanı sıra dikkatsizlik, sigaraların söndürülmeden doğaya atılması gibi nedenlerle ortaya çıkan yangınların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sezonu öncesi İtfaiye ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle İzmir'in yangın risk haritası oluşturularak alınacak önlemler belirlendi. Önceki yıllarda çıkan orman yangınlarının nedenlerine bakılarak oluşturulan risk haritasında, dezavantajlı bölgeler işaretlendi.

Risk dereceleri belirlendi

Yangın risk haritası 4 ana kategori üzerinden hazırlandı. Bunların ilkini yüzde 42'lik dilimle bitki örtüsü oluşturdu. Yüzde 28'lik oran da insan faaliyetlerine verildi. İklim yüzde 20, topoğrafya da yüzde 9'luk dilimi oluşturdu. Yapılan çalışmada sıcaklıkların ciddi oranda yükseleceği temmuz ve ağustos aylarına dikkat çekildi. Bu aylarda özellikle 14.00 ile 16.00 saatleri arasında yangın çıkma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Haritada risk dereceleri renklerle kategorilere ayrıldı. Çok yüksek riskli yerlerde gri, yüksek riskli yerlerde kırmızı, orta riskli yerlerde ise sarı renk kullanıldı.

Geçmiş yılların yangın nedenlerine bakıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, son yıllarda artan orman ve kırsal alanlardaki yangınların artık dünyanın sorunu olduğunu söyledi. Orman yangınları ile mücadelenin meşakkatli, çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine değinen Yaşar Korkmaz, yangınları önlemek için çalıştıklarını söyledi. Orman yangınları ile mücadele için yol haritaları oluşturduklarını anlatan Korkmaz, "Bunun için teknolojiden, yapay zekadan faydalanıyoruz. İzmir'in topoğrafya haritasını çıkardık. Burada 4 ana temel başlık üzerinden yol aldık. Geçmiş yıllardaki yangın istatistiklerine baktık. Hangi saatlerde, hangi ayda nerelerde daha çok yangın çıktığına dair istatistikleri inceledik. Yangın nedenlerine baktık. Tüm bunlar üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile yangın risk haritasını oluşturduk" dedi.

Yangın riski yüksek olan köylerde tanker sayısı arttırıldı

Yangın risk haritası ile kritik noktaları belirlediklerini, ardından tedbirleri artırdıklarını ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:

"Yangın riski yüksek köylere daha fazla yangın söndürme tankeri verdik. Riskli yerlerde yaşayan yurttaşlarımız, muhtarlarımızla toplantılar yaparak, bölgenin yangın riskini anlattık. Alınabilecek önlemleri paylaştık. Yangına karşı önlem almak sadece belediyenin görevi değil. Yurttaşlarımız da gerekli bireysel önlemleri almak zorunda. Acil durum eylem planlarını anlatarak, herkesin kendi acil durum eylem planını hazırlamasını istedik. Burada yurttaşlar bireysel olarak kendi evlerinin çevresindeki otları temizleyebilir, yangın koridorları oluşturabilir."

"Sahadaki koordinasyonun sağlıklı olması lazım"

Yangın riski yüksek yerler için ek tedbirler aldıklarını açıklayan Yaşar Korkmaz, "Özellikle temmuz ve ağustos aylarında yangının en fazla çıkma ihtimali olan 14.00-16.00 saatleri arasında, riskli yerlere ek ekipler göndermeyi planlıyoruz. Tüm belediye başkanları, kaymakamlarla görüşmeler yaptık. Yangın risklerini, yangın esnasında yapılabilecek çalışmaları anlattık. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Valiliği'nde afetten sorumlu vali yardımcıları ile görüştük. Bizim için önemli olan, bu tür krizlerde sahadaki koordinasyonu sağlıklı şekilde yürütmek. 14.00 ile 16.00 saatleri arası çok kritik. Karagöl tarafındaki piknik alanının kapatılmasını talep ettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Balçova Teleferik Tesisleri'nde yaz aylarında mangal yapılmamasını istedik" diye konuştu.

"Yangınların yüzde 94'ü insan kaynaklı"

Yangın çıkış nedenlerinin yüzde 94'ünün insan kaynaklı olduğunu anımsatan Korkmaz, şunları söyledi: "Bıkmadan usanmadan, alınması gereken tedbirleri söyleyeceğiz. Sönmemiş sigaranın çevreye, doğaya atılması nedeniyle çıkan orman yangınları azımsanmayacak derecede yüksek. Özellikle araç seyir halindeyken sigaraların dışarı atılmaması gerekiyor. Böyle davranan ebeveynleri uyarma konusunda çocuklarımız ve gençlerimizden de destek bekliyoruz."