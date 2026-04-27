İzmir Büyükşehir Belediyesi Stüdyo Kültürpark, Kazakistanlı Müzik Grubuna Kapılarını Açtı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi Stüdyo Kültürpark, Kazakistanlı Müzik Grubuna Kapılarını Açtı

27.04.2026 10:07  Güncelleme: 10:46
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, genç müzisyenler arasında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmete aldığı “Stüdyo Kültürpark” Kazakistanlı öğrencilerden oluşan SAİKESTİK isimli grubu ağırladı. Profesyonel ekipmanlara eriştikleri için memnun olduklarını ifade eden gençler Stüdyo Kültürpark’ta provalarını yaptı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, genç müzisyenler arasında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmete aldığı "Stüdyo Kültürpark" Kazakistanlı öğrencilerden oluşan SAİKESTİK isimli grubu ağırladı. Profesyonel ekipmanlara eriştikleri için memnun olduklarını ifade eden gençler Stüdyo Kültürpark'ta provalarını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Stüdyo Kültürpark adıyla 2025 yılının aralık ayında hizmete açtığı ücretsiz müzik kayıt stüdyosu, ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Profesyonel ekipmanlarla kayıt imkanı sunan merkez, rap müzikten halk müziğine kadar tüm branşlara ve her yaştan müzisyene kapılarını açıyor. Kazakistan'dan İzmir'e öğrenim görmek için gelen SAİKESTİK adlı müzik grubunun üyeleri de Stüdyo Kültürpark'ta prova yaptı.

"Çok beğendik, her ekipman var"

SAİKESTİK grubunun solisti Zhaina Dastankyzy, İzmir'deki müzik çalışmalarına ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim gördüklerini belirten Dastankyzy, "Kazak öğrencilerden oluşan bir grubumuz var. Yaklaşık 3 ay önce üniversitede sahne aldık. Sonrasında Stüdyo Kültürpark'a gelebileceğimiz söylendi. Biz de geldik ve burada prova yapma imkanı bulduk" dedi. Stüdyonun donanımından oldukça etkilendiklerini ifade eden Dastankyzy, "Gerçekten çok iyi bir stüdyo, ihtiyacımız olan tüm ekipmanlar mevcut. Öğrenci olduğumuz için bizim adımıza mükemmel bir fırsat oldu" diye konuştu.

Stüdyo Kültürpark en son teknolojiyle donatıldı

Stüdyo, genç yeteneklerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak amacıyla en son teknolojiyle donatıldı. Ses izolasyonu titizlikle yapılan stüdyoda, Mac Studio işlemcilerden Universal Audio ses kartlarına, Genelec referans monitörlerinden Nord synthesizer'lara ve profesyonel davul setlerine kadar dünya standartlarında ekipmanlar bulunuyor. Gençler, piyasada yüksek maliyetler gerektiren profesyonel kayıt olanaklarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ücretsiz erişebiliyor. Gençlerin kendilerini ait hissedeceği dinamik bir tasarıma kavuşan stüdyo, yalnızca bir kayıt alanı değil, aynı zamanda bir etkileşim merkezi olarak hizmet veriyor. Stüdyodan yararlanmak isteyen gençler https://studyokulturpark.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Stüdyo Kültürpark, Kazakistanlı Müzik Grubuna Kapılarını Açtı - Son Dakika

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Stüdyo Kültürpark, Kazakistanlı Müzik Grubuna Kapılarını Açtı - Son Dakika
