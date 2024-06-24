İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Levhası Üretiyor

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(İZMİR) - Kent içi güvenli ulaşımı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı atölyede trafik levhası üretiyor. Yılda 15 bin levhanın montajı yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaya ve yolcu güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mürselpaşa Trafik Hizmetleri Yerleşkesi'nde bulunan atölyede, trafik levhası üretimi yapılıyor. İzmir il sınırları içinde, Karayolları sorumluluk alanlarındaki yollar hariç 30 ilçe ve köy yollarına yeni levha takılıyor ya da eskiyenler değiştiriliyor. Yurttaşlar, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler de değerlendirilerek üretim yapılıyor. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ayda bin 250, yılda ise 15 bin levha montajı yapıyor.

"Ön inceleme yapıldıktan sonra montaj kısmı başlamış oluyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden atölye şefi Yasin Güven, "Mürselpaşa'da bulunan atölyemizde hazır aldığımız levhaların yanı sıra trafik işaret levhalarının büyük bir kısmının üretimini gerçekleştiriyoruz. Yapılan ön incelemenin ardından levhaların montajını yapıyoruz" dedi.