İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

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(İZMİR)- İzmir'in inovasyon ve teknoloji merkezi olması için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEKNOLOJİ) ile Yaşar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bulunan İZTEKNOLOJİ standında imzalanan protokol, kente dair kamusal hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni tasarımların hayata geçirilmesi amacıyla yapay zeka, mühendislik, iletişim ve tasarım gibi alanlarda ortak projeler gerçekleştirilmesini hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEKNOLOJİ), Yaşar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alan İZTEKNOLOJİ standında gerçekleştirilen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk ve Genel Müdür Emrecan Durmaz, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu katıldı. Protokol kapsamında İzmir'in teknolojik gelişimine katkı sunacak çeşitli ortak akademik projeler yürütülecek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik kurum içi eğitimler, ortak staj programları ve kent halkına açık eğitim içerikleri düzenlenecek. Böylelikle, İzmir'in kamusal hizmetlerinin teknolojiye yön verecek şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Güzel bir başlangıç ve geleceğe umut"

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Emrecan Durmaz, "Biz istedik ki birlikte çalıştığımız insanların kariyer hattını da üretelim. Sadece bir projeyi birlikte yürütmekle kalmayalım; yüksek lisans, doktora ve çok daha ileri noktada araştırmaları burada temellendirelim ve yapacakları akademik çalışmalara buradan veri, kaynak sağlayalım. Birlikte çalıştığımız herkesi geliştirerek daha ileri noktalara götürelim istedik. Çünkü ancak böyle toplumsal ilerleme yaşayabileceğimize inanıyoruz. O yüzden de bu iş birliği protokolünün güzel bir başlangıç ve geleceğe dair bir umut olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İnovatif girişimlerin ekosistemini oluşturuyoruz"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise "İzmir İnovasyon ve Teknoloji, çok kritik bir işletme. Şehrin çok değerli verilerine ulaşabiliyorlar. Problemleri ortaya koyup o problemlere yönelecek inovatif girişimcileri de tetikliyorlar. İnovasyon temelli girişimcilik ekosistemine kaynak getiriyorlar. Kentin problemlerini hep birlikte ele alacağız, önceliklendireceğiz, çözeceğiz. Bunun için de en değerli varlık, insan kaynağı. Üniversite de kaliteli insan kaynağını taçlandırmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarıyla devreye girecek. Kentin faydasına olacak inovatif girişimlerin ekosistemini oluşturuyoruz" diye konuştu.