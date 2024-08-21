İzmir Büyükşehir Belediyesi Yamanlar Dağı\'ndaki Yangın Sonrası Ağaçları Tedavi Ediyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın sonrası zarar gören ağaçları yaşatabilmek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli üç ağaçlandırma alanında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İzmir Planlama Ajansı (İZPA), 15 bin ağacı tedavi edecek. Öte yandan, Büyükşehir, bölgede yeni ağaçlandırma sahaları oluşturmak için yer arayışı ve tahsis süreçlerini başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınından etkilenen ağaçları yaşatabilmek için çalışma başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve İZPA iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli 200 dönümlük Örnekköy, Sancaklı ve Bayraklı Allurca'daki 15 bin ağaç tedavi edilecek.

Doğru planlama ormanların hayatını kurtardı

Yangının ardından sahada etüt çalışmaları yapılarak ağaçlardaki yaşam belirtisi incelendi. Mevcut ağaçlandırma sahalarında ekiplerin ot temizliğini zamanında yapmış olması ve yollarının bakımının tamamlanmış olması nedeniyle yangının 'örtü yangını' olarak kaldığı tespit edildi. Ayrıca fıstık çamı gibi ağaçların kambiyum dokusunun yeşil olduğu, iletim demetlerinde renk değişimi olmadığı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal, "Bizim yangın alanlarında 3 ağaçlandırma bölgemiz var. Yaklaşık 200 bin metrekare ve 15 bine yakın ağacımız mevcut. Bunlarla ilgili çalışmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay ile yaptığımız görüşmelerin ardından acil olarak başlatmış bulunmaktayız. Bizim alanımızda açılan bakım yolları sayesinde zararlarımız bölgeye göre en az seviyede. Bu nedenle ağaç çanaklarının oluşturulması ve güçlenmesi için bir sulama işlemi başlattık. Vejetasyon dönemlerinde de kök güçlendiriciler vererek ağaçlarımızın daha iyi bir hale gelmesi için çalışmalarımızı planlamış bulunmaktayız" dedi.

İZPA rehberliğinde bakım ve hasar tespit atölyeleri kurulacak

Bal, şöyle devam etti:

"Bu bölgede hem Orman Bölge Müdürlüğü'müzün tahsis alanında olan ormanlar var hem İzmir Büyükşehir Belediye'mizin tahsis sınırları içinde olan alanlar var. Ayrıca ilçe belediyelerimizin de yanan ormanları mevcut. Onları da başkanımızla gezdik. Karşıyaka Belediye'mizin Mutluluk Ormanı'nda bir planlama yaptık. Bakım ve hasar tespit atölyeleri kuracağız, gönüllülük esası da olacak bu çalışmalarımızda. Yangından etkilenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine tahsisli ağaçlandırma sahalarında iyileştirme çalışmasını ivedi olarak başlatmış bulunuyoruz.

"El birliğiyle bölgeyi ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz"

Ormanlardaki iyileştirmenin yanı sıra belediyemizin tüm birimleriyle köylere, evlere, üreticilere desteklerimiz sürüyor. Cemil Başkan'ımızın önderliğinde, el birliğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, inşallah burayı kısa sürede ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz."

Ekipler, kurtarma çalışmaları kapsamında Örnekköy'deki fıstık çamlarının yanan kısımları fidanlardan uzaklaştıracak, kesilen yerlere ise aşı macunu sürülecek. Ayrıca doğru kök güçlendiriciler verilerek fidanların kışı rahat atlatması ve ilkbaharda güçlü ibrelerin oluşması sağlanacak. Çalı grubu bitkiler ise diplerinden kesilecek. Sancaklı alanındaki dut, akasya ağaçları ve çalıların sulama işlemine de başlandı. Bayraklı Allurca sahasının ağaçlandırılması ise planlama doğrultusunda başlatılacak.

Yeni ağaçlandırma sahaları için yer arayışı başladı

Mevcut alanların yaşatılma çalışmasının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cemil Tugay'ın talimatı doğrultusunda bölgede yeni ağaçlandırma sahaları oluşturmak için yer arayışı ve tahsis süreçlerine yönelik faaliyetler başlatıldı. Yangın alanlarının hızla eski haline dönebilmesi için tahsisi yapılacak ağaçlandırma alanlarında bölgenin coğrafyasına uygun ağaçların dikimi ve korunması sağlanacak.