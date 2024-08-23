İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınından etkilenen mahallelerde saha taraması yaptı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınından etkilenen mahallelerde saha taraması yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınının ardından 100 personelle 7 mahallede saha taraması yaptı. İnceleme yapan ekipler, hem gıda paketlerini ulaştırdı hem de nakdi ve ayni yardımlar için yurttaşları bilgilendirdi. Ayrıca hanelerdeki işsiz, engelli, hastalığı olan bireylerle ilgili bilgi alındı.

23.08.2024 10:37  Güncelleme: 11:25
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınının ardından 100 personelle 7 mahallede saha taraması yaptı. İnceleme yapan ekipler, hem gıda paketlerini ulaştırdı hem de nakdi ve ayni yardımlar için yurttaşları bilgilendirdi. Ayrıca hanelerdeki işsiz, engelli, hastalığı olan bireylerle ilgili bilgi alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı ve kentin birçok noktasında çıkan yangınların ardından yaraları sarmak amacıyla harekete geçti. Olağanüstü meclis toplantısıyla mağdur vatandaşlara nakdi, ayni, lojistik ve beşeri yardımların sağlanması için özel komisyon kararının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya indi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sorunların çözümü için harekete geçirdiği ekipler kapı kapı dolaşarak sosyal tespit çalışması ve inceleme yaptı.

Önce eğitim sonra hane ziyareti

Yaklaşık 100 personele ilk olarak Karşıyaka Örnekköy Sosyal Hizmetler Yerleşkesi'nde eğitim verildi. Burada görevlendirmeler yapıldı ve ekipler Yamanlar, Onur, Zübeyde Hanım, Doğançay, Latife Hanım, Sancaklı ve Körfez mahallelerine hareket etti.

Hasarlı ve yangından etkilenen evlere girerek vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri gıda kolilerini teslim etti. İncelemeler sonrasında yapılacak 50 bin TL'lik nakdi katkı için bilgilendirme yapıldı. Ekipler, ayrıca psikolojik destek de sağladı. Hanelerden işsiz, engelli, hastalığı olan bireylerle ilgili bilgi alındı ve ihtiyaçlar saptandı. Mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışan personel, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden isteklerini de sordu.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yamanlar Dağı yangınının ardından gerçekleştirdiği saha taramasından görüntüler

-Drone görüntüleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınından etkilenen mahallelerde saha taraması yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınından etkilenen mahallelerde saha taraması yaptı - Son Dakika

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